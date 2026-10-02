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Принт-картридж Pantum CTL-1100HC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k cyan купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принт-картридж Pantum CTL-1100HC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k cyan

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Принт-картридж Pantum CTL-1100HC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k cyan
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для C1100, CM1100
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647959
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для C1100, CM1100
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100HC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k cyan

Картридж лазерный Pantum CTL-1100HC содержит запас голубого тонера-порошка, который необходим при выполнении лазерной печати документов и изображений в цвете. Это оригинальный расходник поддерживает применение в цветных МФУ лазерной печати моделей Pantum C1100 и Pantum CM1100, предназначенных для офисного или домашнего использования. Ресурс тонера-порошка внутри такого картриджа позволит произвести высококачественную печать не менее 1500 страниц. Картридж для лазерной печати Pantum CTL-1100HC рассчитан на выполнение множества отпечатков высокого качества, которые отличаются быстрым высыханием, корректной передачей цвета и устойчивостью к смазыванию. Комплект поставки включает один такой тонер-картридж в упаковке из картона.

Отзывы о товаре Принт-картридж Pantum CTL-1100HC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k cyan




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Принт-картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Поддерживаемые модели принтеров
для C1100, CM1100
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1500
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Pantum CTL-1100HC содержит запас голубого тонера-порошка, который необходим при выполнении лазерной печати документов и изображений в цвете. Это оригинальный расходник поддерживает применение в цветных МФУ лазерной печати моделей Pantum C1100 и Pantum CM1100, предназначенных для офисного или домашнего использования. Ресурс тонера-порошка внутри такого картриджа позволит произвести высококачественную печать не менее 1500 страниц. Картридж для лазерной печати Pantum CTL-1100HC рассчитан на выполнение множества отпечатков высокого качества, которые отличаются быстрым высыханием, корректной передачей цвета и устойчивостью к смазыванию. Комплект поставки включает один такой тонер-картридж в упаковке из картона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принт-картридж Pantum CTL-1100HC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k cyan - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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