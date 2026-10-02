Принт-картридж Pantum CTL-1100HC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k cyan
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100HC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/CM1100ADN/CM1100ADW 1.5k cyan
Картридж лазерный Pantum CTL-1100HC содержит запас голубого тонера-порошка, который необходим при выполнении лазерной печати документов и изображений в цвете. Это оригинальный расходник поддерживает применение в цветных МФУ лазерной печати моделей Pantum C1100 и Pantum CM1100, предназначенных для офисного или домашнего использования. Ресурс тонера-порошка внутри такого картриджа позволит произвести высококачественную печать не менее 1500 страниц. Картридж для лазерной печати Pantum CTL-1100HC рассчитан на выполнение множества отпечатков высокого качества, которые отличаются быстрым высыханием, корректной передачей цвета и устойчивостью к смазыванию. Комплект поставки включает один такой тонер-картридж в упаковке из картона.
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