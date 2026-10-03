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Картридж лазерный Cactus CS-TN421Y TN-421Y желтый (1800стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Cactus CS-TN421Y TN-421Y желтый (1800стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW

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Картридж лазерный Cactus CS-TN421Y TN-421Y желтый (1800стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
1800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647912
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж лазерный Cactus CS-TN421Y TN-421Y желтый (1800стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
770 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х11
Вес, г.
680

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN421Y TN-421Y желтый (1800стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW

Лазерный картридж Cactus CS-TN421Y (TN-421Y) желтый для Brother HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW (1800 стр.).

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TN421Y TN-421Y желтый (1800стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
1800
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный картридж Cactus CS-TN421Y (TN-421Y) желтый для Brother HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW (1800 стр.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TN421Y TN-421Y желтый (1800стр.) для Brother HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW - по цене 770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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