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Картридж NV Print 106R02183 для Xerox Phaser 3010/WC 3045 (2300k) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж NV Print 106R02183 для Xerox Phaser 3010/WC 3045 (2300k)

1 Отзывы
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Картридж NV Print 106R02183 для Xerox Phaser 3010/WC 3045 (2300k)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
350 руб.  730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269009
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
9х9х6
Вес, г.
136

Описание товара Картридж NV Print 106R02183 для Xerox Phaser 3010/WC 3045 (2300k)

Компания NV PRINT основана в 1997 году и является ведущим поставщиком качественных совместимых картриджей и расходных материалов для принтеров и копировальных аппаратов (HP, Canon, OKI, Xerox, Epson, Lexmark, Ricoh, Samsung, Sharp, Panasonic, Kyocera и др.)

Отзывы о товаре Картридж NV Print 106R02183 для Xerox Phaser 3010/WC 3045 (2300k)

17.12.2022
Бурзалов Вячеслав Андреевич

Достоинства:
Работает как надо. Дома закончились чипы, и как на зло понадобилось срочно печатать довольно много бумажек. Заказал на пробу пару готовых картриджей. Привезли довольно быстро. При первом включении мфу после установки данного картриджа (Xerox WorkCentre 3045) мне сперва выползло предупреждение, что мол картридж то не родной и печатать я нифига не буду. Огорчился, вынул картридж, вкрутил посильнее. Второе включение и вуаля, ксерокс доволен. Печатает хорошо, рекомендую товар.
Ещё в подарок мне дали пару бутылей жижи для очистки экранов, благодарствую!)

Недостатки:
Магазин довольно далеко.



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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Компания NV PRINT основана в 1997 году и является ведущим поставщиком качественных совместимых картриджей и расходных материалов для принтеров и копировальных аппаратов (HP, Canon, OKI, Xerox, Epson, Lexmark, Ricoh, Samsung, Sharp, Panasonic, Kyocera и др.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.12.2022
Бурзалов Вячеслав Андреевич

Достоинства:
Работает как надо. Дома закончились чипы, и как на зло понадобилось срочно печатать довольно много бумажек. Заказал на пробу пару готовых картриджей. Привезли довольно быстро. При первом включении мфу после установки данного картриджа (Xerox WorkCentre 3045) мне сперва выползло предупреждение, что мол картридж то не родной и печатать я нифига не буду. Огорчился, вынул картридж, вкрутил посильнее. Второе включение и вуаля, ксерокс доволен. Печатает хорошо, рекомендую товар.
Ещё в подарок мне дали пару бутылей жижи для очистки экранов, благодарствую!)

Недостатки:
Магазин довольно далеко.


Картридж NV Print 106R02183 для Xerox Phaser 3010/WC 3045 (2300k) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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