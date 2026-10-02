Кабель GoPower GP01T USB (m)-Type-C (m) 1.0м 2.4A, белый (00-00018565)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647815
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х6х2
Вес, г.
40
Описание товара Кабель GoPower GP01T USB (m)-Type-C (m) 1.0м 2.4A, белый (00-00018565)
Эргономичный дизайн - благодаря уникальной форме с углублением для пальца кабель легко подключается, без лишних заломов и выдерживает до 10000 подключений. Длина: 1 м. Поверхность разъема: ПВХ, двухстороннее литье под давлением. Жильный провод? 43x0,08x2C + 10x0,08x2C медь высокой очистки. Разъем: два концевых медных штифта с позолотой, 24-часовой тест солевым туманом. Максимальный ток: 2,4 А. Поддержка зарядки и синхронизации.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель GoPower GP01T USB (m)-Type-C (m) 1.0м 2.4A, белый (00-00018565) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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