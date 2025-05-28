Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%1 170 руб. 1 500 руб.
В наличии
Код товара: 518717
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 170 руб. -22%
1 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х2
Вес, г.
75
Описание товара Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый
Кабель Samsung USB Type-C - USB Type-C с двумя симметричными портами является универсальным решением для интеграции и синхронизации между двумя совместимыми устройствами, а также выполнения подзарядки при подключении к сетевому адаптеру. Металлические коннекторы обеспечивают стабильность сигнала. Оплетка из термопластичного материала надежно защищает внутренние провода от повреждений. При этом, она отличается легкостью и гибкостью. Благодаря длине 1.8 метра повышается удобство подключения кабеля Samsung на удаленном расстоянии.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
универсальный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Кабель Samsung USB Type-C - USB Type-C с двумя симметричными портами является универсальным решением для интеграции и синхронизации между двумя совместимыми устройствами, а также выполнения подзарядки при подключении к сетевому адаптеру. Металлические коннекторы обеспечивают стабильность сигнала. Оплетка из термопластичного материала надежно защищает внутренние провода от повреждений. При этом, она отличается легкостью и гибкостью. Благодаря длине 1.8 метра повышается удобство подключения кабеля Samsung на удаленном расстоянии.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, но не самый лучший. Оставила как запасной
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, оригинальный кабель.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит оригинальным. Заряжает ноутбук зарядкой 65W, телефон 45W. Более толстый и хуже гнётся, чем обычные кабели.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде оригинал, заряжает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой. Купила еще один на работу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный провод, длинный, есть функция быстрой зарядки, выполнен качественно,толстенький.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель.Супербыстрая зарядка для S23Ultra.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный кабель. Пользуюсь до сих пор. Данные и зарядка с любых блоков питания. Китайские hoco не идут ни в какое сравнение.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили, качество товара хорошее
Достоинства:
Комментарий:
При заказе не посмотрела длину. Заказала длинный. Оказалось длинный провод удобнее чем короткий.
Достоинства:
Комментарий:
Какой-то булшит спер мой кабель пришлось покупать новый. Кстати имба стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка есть, по сравнению с родным кабелем Samsung, более толстый и прочный
Достоинства:
Комментарий:
Работает, немного жестковат
Достоинства:
Комментарий:
99.9 оригинал, быстрая зарядка 2.0 пошла
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный. Телефон заряжается.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель,длинна вообще +
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Отличный кабель по хорошей цене. В паре с быстрой зарядкой Samsung EP-T6530NBEGRU работает отлично.
Достоинства:
Подошёл ,отлично )
Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый - стоимость товара 1170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дата-кабель Samsung EP-DX510JWRGRU USB Type-C USB Type-C, 5A, 1.8 м, белый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, но не самый лучший. Оставила как запасной
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, оригинальный кабель.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит оригинальным. Заряжает ноутбук зарядкой 65W, телефон 45W. Более толстый и хуже гнётся, чем обычные кабели.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде оригинал, заряжает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой. Купила еще один на работу
Достоинства:
Комментарий:
Отличный провод, длинный, есть функция быстрой зарядки, выполнен качественно,толстенький.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель, работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель.Супербыстрая зарядка для S23Ultra.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный кабель. Пользуюсь до сих пор. Данные и зарядка с любых блоков питания. Китайские hoco не идут ни в какое сравнение.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили, качество товара хорошее
Достоинства:
Комментарий:
При заказе не посмотрела длину. Заказала длинный. Оказалось длинный провод удобнее чем короткий.
Достоинства:
Комментарий:
Какой-то булшит спер мой кабель пришлось покупать новый. Кстати имба стоит своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка есть, по сравнению с родным кабелем Samsung, более толстый и прочный
Достоинства:
Комментарий:
Работает, немного жестковат
Достоинства:
Комментарий:
99.9 оригинал, быстрая зарядка 2.0 пошла
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный. Телефон заряжается.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кабель,длинна вообще +
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Отличный кабель по хорошей цене. В паре с быстрой зарядкой Samsung EP-T6530NBEGRU работает отлично.
Достоинства:
Подошёл ,отлично )