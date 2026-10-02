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Кабель Greenconnect 0.75m USB 2.0, AM/AM, прозрачный (GCR-UM3M-BB2S-0.75m) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Greenconnect 0.75m USB 2.0, AM/AM, прозрачный (GCR-UM3M-BB2S-0.75m)

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Кабель Greenconnect 0.75m USB 2.0, AM/AM, прозрачный (GCR-UM3M-BB2S-0.75m) - фото 1
Кабель Greenconnect 0.75m USB 2.0, AM/AM, прозрачный (GCR-UM3M-BB2S-0.75m) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Greenconnect 0.75m USB 2.0, AM/AM, прозрачный (GCR-UM3M-BB2S-0.75m) - фото 1
  • Кабель Greenconnect 0.75m USB 2.0, AM/AM, прозрачный (GCR-UM3M-BB2S-0.75m) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647753
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
14х7х1
Вес, г.
40

Описание товара Кабель Greenconnect 0.75m USB 2.0, AM/AM, прозрачный (GCR-UM3M-BB2S-0.75m)

USB кабель интерфейсный AM / AM - необходим для подключения к компьютеру специфических и узкоспециализированных устройств. Поддерживает стандарт USB 2.0, обладает пропускной способностью до 480 Мбит/c. Изоляция выполнена из качественного PVC пластика с добавлением специализированных присадок, делающих кабель морозостойким и устойчивым к повреждениям при низкой температуре. Двойное экранирование, фольгирование и армирование, гарантированно защищает сигнал от электромагнитных помех и искажений, а проводник от внешних повреждений. Характеристики: Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / AM [штекер]. Пропускная способность интерфейса: до 480 Мбит/с. Диаметр проводника питания 5V: 28 AWG. Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: медь. Тип оболочки: экологичный soft PVC. Совместимость: USB 2.0, USB 1.1. Экранирование: да.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect 0.75m USB 2.0, AM/AM, прозрачный (GCR-UM3M-BB2S-0.75m)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
USB кабель интерфейсный AM / AM - необходим для подключения к компьютеру специфических и узкоспециализированных устройств. Поддерживает стандарт USB 2.0, обладает пропускной способностью до 480 Мбит/c. Изоляция выполнена из качественного PVC пластика с добавлением специализированных присадок, делающих кабель морозостойким и устойчивым к повреждениям при низкой температуре. Двойное экранирование, фольгирование и армирование, гарантированно защищает сигнал от электромагнитных помех и искажений, а проводник от внешних повреждений. Характеристики: Тип разъемов кабеля: AM [штекер] / AM [штекер]. Пропускная способность интерфейса: до 480 Мбит/с. Диаметр проводника питания 5V: 28 AWG. Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG. Коннекторы: никелированные. Материал проводника: медь. Тип оболочки: экологичный soft PVC. Совместимость: USB 2.0, USB 1.1. Экранирование: да.
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Кабель Greenconnect 0.75m USB 2.0, AM/AM, прозрачный (GCR-UM3M-BB2S-0.75m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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