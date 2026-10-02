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Кабель Telecom USB4 TypeCM/CM, PD 240W, медь 2м (TUS840-2M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Telecom USB4 TypeCM/CM, PD 240W, медь 2м (TUS840-2M)

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Кабель Telecom USB4 TypeCM/CM, PD 240W, медь 2м (TUS840-2M) - фото 1
Кабель Telecom USB4 TypeCM/CM, PD 240W, медь 2м (TUS840-2M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
  • Кабель Telecom USB4 TypeCM/CM, PD 240W, медь 2м (TUS840-2M) - фото 1
  • Кабель Telecom USB4 TypeCM/CM, PD 240W, медь 2м (TUS840-2M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647601
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Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
20х15х2
Вес, г.
130

Описание товара Кабель Telecom USB4 TypeCM/CM, PD 240W, медь 2м (TUS840-2M)

Кабель USB4 TYPE C 240W Power Delivery TELECOM 2 метра 8K 30Hz/ 40GBps/ совместим с Thunderbolt3/ проводник медь/ длина корпус металл (TUS840-2M) Интерфейсный кабель для передачи данных с зарядкой до 240 W Power Delivery. Кабель USB4 Type C предназначен для подключения компьютеров, ноутбуков, смартфонов к другим устройствам, имеющим разъем USB4 Type C или Thunderbolt, а также к блокам питания этих устройств и обеспечивает максимальный ток заряда до 5А и режим умной зарядки PD 240W (Power Delivery). Обратите внимание: Кабель не подходит для устройств с USB Type C, где данный разъём выполняет только роль последовательного порта. Изучите характеристики ноутбука или компьютера к которому вы подключаете кабель на предмет наличия логического интерфейса DisplayPort в разъёме USB Type C (DisplayPort alternate mode). Перед вами Сверхскоростной USB4 кабель Type C кабель (штекеры Папа/Папа) с прекрасными рабочими характеристиками: Сила тока зарядки – до 5A Мощность умной зарядки – 240 W Скорость передачи данных – до 40 Гбит/сек



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Telecom USB4 TypeCM/CM, PD 240W, медь 2м (TUS840-2M)




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Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Длина провода
2
Разъем подключения
USB Type-C, USB Type-C
Выходной ток, A
5
Цвет
черный
Описание
Кабель USB4 TYPE C 240W Power Delivery TELECOM 2 метра 8K 30Hz/ 40GBps/ совместим с Thunderbolt3/ проводник медь/ длина корпус металл (TUS840-2M) Интерфейсный кабель для передачи данных с зарядкой до 240 W Power Delivery. Кабель USB4 Type C предназначен для подключения компьютеров, ноутбуков, смартфонов к другим устройствам, имеющим разъем USB4 Type C или Thunderbolt, а также к блокам питания этих устройств и обеспечивает максимальный ток заряда до 5А и режим умной зарядки PD 240W (Power Delivery). Обратите внимание: Кабель не подходит для устройств с USB Type C, где данный разъём выполняет только роль последовательного порта. Изучите характеристики ноутбука или компьютера к которому вы подключаете кабель на предмет наличия логического интерфейса DisplayPort в разъёме USB Type C (DisplayPort alternate mode). Перед вами Сверхскоростной USB4 кабель Type C кабель (штекеры Папа/Папа) с прекрасными рабочими характеристиками: Сила тока зарядки – до 5A Мощность умной зарядки – 240 W Скорость передачи данных – до 40 Гбит/сек


Теги товара: type-c
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