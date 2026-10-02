Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647598
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.8
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
150
Описание товара Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M)
Удлинитель USB 3.0 Telecom (M/F) 1.8 метра чёрный (TUS708-1.8M) Кабель предназначен для увеличения длины USB3.0 кабеля и используется подключения периферийных устройств к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, имеющим разъем USB3.0. Максимальная скорость передачи данных 5 Гбит в сек. Длина 1.8 метра, цвет чёрный
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Бренд
Тип товара
Кабель
Длина провода
1.8
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Удлинитель USB 3.0 Telecom (M/F) 1.8 метра чёрный (TUS708-1.8M) Кабель предназначен для увеличения длины USB3.0 кабеля и используется подключения периферийных устройств к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, имеющим разъем USB3.0. Максимальная скорость передачи данных 5 Гбит в сек. Длина 1.8 метра, цвет чёрный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель Telecom USB3.0 Am-Af 1.8m черный (TUS708-1.8M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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