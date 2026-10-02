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Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af> 5м (CU827-5M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af> 5м (CU827-5M)

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Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 1
Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 2
Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 3
Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 4
Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 5
Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 6
Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
  • Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 1
  • Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 2
  • Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 3
  • Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 4
  • Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 5
  • Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 6
  • Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af&gt; 5м (CU827-5M) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647588
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Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Длина провода
5
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
20х17х3
Вес, г.
220

Описание товара Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af> 5м (CU827-5M)

Удлинитель активный USB 3.0 A (M/F) VCOM 5 метров чёрный (CU827-5M) Интерфейсный кабель передачи данных Кабель удлинительный активный применяется в тех случаях, когда длины стандартного USB 3.0 кабеля недостаточно Максимальная скорость передачи данных 5 ГигаБит в сек Кабель обратно совместим с USB 2.0 Данный удлинитель имеет разъем для подключения дополнительного внешнего блока питания 5 вольт, который используется если подключаемое устройство требует большую мощность, чем может обеспечить порт USB устройства, к которому подключен удлинитель Длина 5 метров, цвет чёрный

Отзывы о товаре Кабель VCOM USB3.0-repeater, Am-Af> 5м (CU827-5M)




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Длина провода
5
Разъем подключения
USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-A
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
USB Type-A (f)
Цвет
черный
Описание
Удлинитель активный USB 3.0 A (M/F) VCOM 5 метров чёрный (CU827-5M) Интерфейсный кабель передачи данных Кабель удлинительный активный применяется в тех случаях, когда длины стандартного USB 3.0 кабеля недостаточно Максимальная скорость передачи данных 5 ГигаБит в сек Кабель обратно совместим с USB 2.0 Данный удлинитель имеет разъем для подключения дополнительного внешнего блока питания 5 вольт, который используется если подключаемое устройство требует большую мощность, чем может обеспечить порт USB устройства, к которому подключен удлинитель Длина 5 метров, цвет чёрный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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