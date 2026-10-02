Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 5м (VUS7049-5M)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647580
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х3
Вес, г.
178
Описание товара Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 5м (VUS7049-5M)
Удлинитель USB 2.0 активный VCOM 5 метров кабель M F прозрачная оплётка (VUS7049-5M)Кабель удлинительный активный USB 2.0 применяется в тех случаях, когда длина стандартного USB кабеля недостаточнаНе рекомендуется использовать данный кабель для подключения устройств со сравнительно высоким энергопотреблением (таких, как внешние HDD, сотовые модемы и т.д.)Кабель подходит для устройств с низким энергопотреблением (мыши, клавиатуры, геймпад и джойстики,накопители USB Flash и т.п.)Технические характеристики USB 2.0
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Удлинитель USB 2.0 активный VCOM 5 метров кабель M F прозрачная оплётка (VUS7049-5M)Кабель удлинительный активный USB 2.0 применяется в тех случаях, когда длина стандартного USB кабеля недостаточнаНе рекомендуется использовать данный кабель для подключения устройств со сравнительно высоким энергопотреблением (таких, как внешние HDD, сотовые модемы и т.д.)Кабель подходит для устройств с низким энергопотреблением (мыши, клавиатуры, геймпад и джойстики,накопители USB Flash и т.п.)Технические характеристики USB 2.0
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель VCOM USB2.0-repeater, Am-Af 5м (VUS7049-5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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