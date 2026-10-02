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Кабель VCOM Display Port v2.1, 1.5m (CG651-1.5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель VCOM Display Port v2.1, 1.5m (CG651-1.5)

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Кабель VCOM Display Port v2.1, 1.5m (CG651-1.5) - фото 1
Кабель VCOM Display Port v2.1, 1.5m (CG651-1.5) - фото 2
Кабель VCOM Display Port v2.1, 1.5m (CG651-1.5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1.5
  • Кабель VCOM Display Port v2.1, 1.5m (CG651-1.5) - фото 1
  • Кабель VCOM Display Port v2.1, 1.5m (CG651-1.5) - фото 2
  • Кабель VCOM Display Port v2.1, 1.5m (CG651-1.5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646812
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Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort - DisplayPort
Разъемы
DisplayPort (M)
Длина кабеля, м
1.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х2
Вес, г.
150

Описание товара Кабель VCOM Display Port v2.1, 1.5m (CG651-1.5)

Интерфейсный соединительный кабель предназначен для подключения устройств с разъемом DP (цифровой сигнал) к устройствам c DP разъемом (цифровой сигнал). Сфера применения данного кабеля - персональные компьютеры, рабочие станции, серверное оборудование, телекоммуникационные сети, сети СКС.

Отзывы о товаре Кабель VCOM Display Port v2.1, 1.5m (CG651-1.5)




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort - DisplayPort
Разъемы
DisplayPort (M)
Длина кабеля, м
1.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Интерфейсный соединительный кабель предназначен для подключения устройств с разъемом DP (цифровой сигнал) к устройствам c DP разъемом (цифровой сигнал). Сфера применения данного кабеля - персональные компьютеры, рабочие станции, серверное оборудование, телекоммуникационные сети, сети СКС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель VCOM Display Port v2.1, 1.5m (CG651-1.5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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