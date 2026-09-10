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Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V2.0 10m CC-HDMI4-10M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V2.0 10m CC-HDMI4-10M

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Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V2.0 10m CC-HDMI4-10M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
920 руб.  1 068 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328648
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
622

Описание товара Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V2.0 10m CC-HDMI4-10M

Кабель выполненный из качественных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Практичен в использовании.

Отзывы о товаре Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V2.0 10m CC-HDMI4-10M




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель выполненный из качественных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Практичен в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V2.0 10m CC-HDMI4-10M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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