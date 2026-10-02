Кабель GreenConnect 5.0m HDMI 2.0, XLPE (GCR-55270)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель видео
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646769
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель видео
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х3
Вес, г.
300
Описание товара Кабель GreenConnect 5.0m HDMI 2.0, XLPE (GCR-55270)
Кабель HDMI предназначен для подключения ПК и других источников воспроизведения на монитор, ТВ и экран. Изготовлен из высококачественных материалов.
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Кабель HDMI предназначен для подключения ПК и других источников воспроизведения на монитор, ТВ и экран. Изготовлен из высококачественных материалов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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