Кабель Vention HDMI High speed v2.0 19M/19M угол 270 - 3м (AAQBI)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646740
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
3
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х1
Вес, г.
300
Описание товара Кабель Vention HDMI High speed v2.0 19M/19M угол 270 - 3м (AAQBI)
Кабель HDMI предназначен для подключения ПК и других источников воспроизведения на монитор, ТВ и экран. Изготовлен из высококачественных материалов.
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Теги товара: кабели hdmi
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - HDMI
Разъемы
HDMI (M)
Длина кабеля, м
3
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель HDMI предназначен для подключения ПК и других источников воспроизведения на монитор, ТВ и экран. Изготовлен из высококачественных материалов.
Смотрите также: DVD-плееры, Адаптеры и переходники, Антенны, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: DVD-плееры, Адаптеры и переходники, Антенны, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель Vention HDMI High speed v2.0 19M/19M угол 270 - 3м (AAQBI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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