Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 15м WH-111(15M) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414219
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI M - HDMI M
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х4
Вес, кг.
1.17
Описание товара Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 15м WH-111(15M) черный
Активный кабель для передачи сигналов HDMI 2.0, максимальное разрешение 4Кх2К, 60Hz (4:2:0). Круглое сечение. Тип разъёмов А-А ( вилка-вилка), 19 pin, позолоченные контакты. Встроенный чипсет RedMere. Сечение жил 26AWG. Обеспечивает передачу Fast Ethernet. Длина 15м. Цвет чёрный.
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Теги товара: кабели hdmi
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI M - HDMI M
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Активный кабель для передачи сигналов HDMI 2.0, максимальное разрешение 4Кх2К, 60Hz (4:2:0). Круглое сечение. Тип разъёмов А-А ( вилка-вилка), 19 pin, позолоченные контакты. Встроенный чипсет RedMere. Сечение жил 26AWG. Обеспечивает передачу Fast Ethernet. Длина 15м. Цвет чёрный.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 15м WH-111(15M) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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