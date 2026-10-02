Кабель Greenconnect Premium 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-51765)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect Premium 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-51765)
Цифровой кабель HDMI 2.0 предназначен для передачи высококачественного цифрового видеосигнала с компьютера, тв или игровой приставки и других источников воспроизведения на телевизор, монитор, проектор или шлем виртуальной реальности. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, обеспечивает максимальную пропускную способность до 18 Гбит/с и способен передавать изображение с идеальной цветопередачей в режиме Ultra HD 4K 60Hz с субдискретизацией 4: 2: 0 (до 15 метров), демонстрируя потрясающую и красочную картинку на большом экране. Поддерживает современные стандарты: HDMI Ethernet Channel 100 Мбит/с, Deep Color, Audio Return Channel, HDCP 2.2. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Кабель выполнен из современных высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Сверхпрочная конструкция с тройным экранированием надежно защищает цифровой сигнал от помех, Позолоченные коннекторы устойчивы к износу и не подвержены окислению. Прочная внешняя оболочка из экологичного и прочного RoHS PVC пластика отлично защищает кабель от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и безопасность при использовании.
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