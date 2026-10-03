Картридж лазерный G&G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для LB i-Sensys MF8230/MF8280
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 646202
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для LB i-Sensys MF8230/MF8280
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
691
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280
Лазерный картридж G&G GG-C731C (Cartridge 731) голубой для Canon LB i-Sensys MF8230, MF8280 (1800 стр.).
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для LB i-Sensys MF8230/MF8280
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1800
Страна производитель
Китай
Лазерный картридж G&G GG-C731C (Cartridge 731) голубой для Canon LB i-Sensys MF8230, MF8280 (1800 стр.).
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный G&G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280 - этот товар вы можете купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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