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Картридж лазерный G&G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный G&G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280

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Картридж лазерный G&amp;G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280 - фото 1
Картридж лазерный G&amp;G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для LB i-Sensys MF8230/MF8280
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1800
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280 - фото 1
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646202
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж лазерный G&G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280
640 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для LB i-Sensys MF8230/MF8280
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
691

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280

Лазерный картридж G&G GG-C731C (Cartridge 731) голубой для Canon LB i-Sensys MF8230, MF8280 (1800 стр.).

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для LB i-Sensys MF8230/MF8280
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1800
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный картридж G&G GG-C731C (Cartridge 731) голубой для Canon LB i-Sensys MF8230, MF8280 (1800 стр.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-C731C голубой (1800стр.) для Canon LB i-Sensys MF8230/MF8280 - этот товар вы можете купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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