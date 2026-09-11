Картридж Xerox 006R04389 Magenta

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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585703
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Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04389 представляет собой аксессуар, отличительной особенностью которого является молниеносное высыхание чернил, что является гарантом формирования исключительно детализированных и насыщенных символов. Универсальность – еще одно неоспоримое и весомое достоинство представленной модели, ведь при ее непосредственном участии у вас не возникнет трудностей с получением листовок, документов и памяток. Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04389 по достоинству оценят самые бережливые пользователи, которые не привыкли расходовать массу средств на обслуживание печатающего устройства. Так, ресурса аксессуара достаточно, чтобы напечатать порядка 1500 страниц формата А4.
Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04389 представляет собой аксессуар, отличительной особенностью которого является молниеносное высыхание чернил, что является гарантом формирования исключительно детализированных и насыщенных символов. Универсальность – еще одно неоспоримое и весомое достоинство представленной модели, ведь при ее непосредственном участии у вас не возникнет трудностей с получением листовок, документов и памяток. Тонер-картридж лазерный Xerox 006R04389 по достоинству оценят самые бережливые пользователи, которые не привыкли расходовать массу средств на обслуживание печатающего устройства. Так, ресурса аксессуара достаточно, чтобы напечатать порядка 1500 страниц формата А4.
Картридж Xerox 006R04389 Magenta - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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