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Картридж лазерный G&G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный G&G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x

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Картридж лазерный G&amp;G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x - фото 1
Картридж лазерный G&amp;G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x - фото 1
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646193
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж лазерный G&G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x
1 590 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.11

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x

Лазерный картридж G&G GG-C056 черный для Canon LBP325x, MF543x, MF542x (5100 стр.).

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный картридж G&G GG-C056 черный для Canon LBP325x, MF543x, MF542x (5100 стр.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-C056 черный (5100стр.) для Canon LBP325x/MF543x/MF542x - данный товар вы можете купить по цене 1590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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