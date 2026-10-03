Картридж струйный Cactus CS-CLI471XLBK/M/C/Y CLI-471XL фото черный/голубой/пурпурный/желтый набор (43.2мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
810
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 646122
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600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
810
Цвет
черный/голубой/пурпурный/желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х2
Вес, г.
153
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-CLI471XLBK/M/C/Y CLI-471XL фото черный/голубой/пурпурный/желтый набор (43.2мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
Набор картриджей Cactus CS-CLI471XL PBCMY способен обеспечить высокую производительность печати и стабильное функционирование обслуживаемой техники. В наборе поставляются 4 картриджа емкостью по 10.8 мл (черный, голубой, пурпурный и желтый). Стойкие красящие частицы формируют на носителе насыщенные и детализированные отпечатки без смазывания. Набор Cactus CS-CLI471XL PBCMY совместим с широким модельным рядом принтеров Canon серии PIXMA, предусматривающих цветную печать различных изображений посредством струйной технологии.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
TS5040/MG5740/MG6840/MG7740
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
810
Цвет
черный/голубой/пурпурный/желтый
Страна производитель
Китай
Набор картриджей Cactus CS-CLI471XL PBCMY способен обеспечить высокую производительность печати и стабильное функционирование обслуживаемой техники. В наборе поставляются 4 картриджа емкостью по 10.8 мл (черный, голубой, пурпурный и желтый). Стойкие красящие частицы формируют на носителе насыщенные и детализированные отпечатки без смазывания. Набор Cactus CS-CLI471XL PBCMY совместим с широким модельным рядом принтеров Canon серии PIXMA, предусматривающих цветную печать различных изображений посредством струйной технологии.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Картридж струйный Cactus CS-CLI471XLBK/M/C/Y CLI-471XL фото черный/голубой/пурпурный/желтый набор (43.2мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740 - по цене 600 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-CLI471XLBK/M/C/Y CLI-471XL фото черный/голубой/пурпурный/желтый набор (43.2мл) для Canon TS5040/MG5740/MG6840/MG7740