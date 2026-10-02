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Картридж струйный G&G GG-C13T964140 черный (97мл) для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/M5799DWF/M5298DW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный G&G GG-C13T964140 черный (97мл) для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/M5799DWF/M5298DW

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Картридж струйный G&amp;G GG-C13T964140 черный (97мл) для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/M5799DWF/M5298DW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645948
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Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
WorkForce Pro WF-M5299DW/M5799DWF/M5298DW
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Картридж струйный G&G GG-C13T964140 черный (97мл) для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/M5799DWF/M5298DW

Картридж струйный G&G GG-C13T964140 черный (97мл) для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/M5799DWF/M5298DW

Отзывы о товаре Картридж струйный G&G GG-C13T964140 черный (97мл) для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/M5799DWF/M5298DW




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
WorkForce Pro WF-M5299DW/M5799DWF/M5298DW
Совместимость
для Epson
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный G&G GG-C13T964140 черный (97мл) для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/M5799DWF/M5298DW
Самовывоз
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Картридж струйный G&G GG-C13T964140 черный (97мл) для Epson WorkForce Pro WF-M5299DW/M5799DWF/M5298DW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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