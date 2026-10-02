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Батарейка GoPower FR6 AA BOX10 Lithium 1.5V (00-00024456) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейка GoPower FR6 AA BOX10 Lithium 1.5V (00-00024456)

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Батарейка GoPower FR6 AA BOX10 Lithium 1.5V (00-00024456) - фото 1
Батарейка GoPower FR6 AA BOX10 Lithium 1.5V (00-00024456) - фото 2
Батарейка GoPower FR6 AA BOX10 Lithium 1.5V (00-00024456) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
  • Батарейка GoPower FR6 AA BOX10 Lithium 1.5V (00-00024456) - фото 1
  • Батарейка GoPower FR6 AA BOX10 Lithium 1.5V (00-00024456) - фото 2
  • Батарейка GoPower FR6 AA BOX10 Lithium 1.5V (00-00024456) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645904
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Характеристики

Бренд
GoPower
Тип товара
Батарейки
Количество в упаковке
10
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
литиевая
Форм-фактор
АA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х1
Вес, г.
160

Описание товара Батарейка GoPower FR6 AA BOX10 Lithium 1.5V (00-00024456)

Литиевые элементы FR6 (АА) обеспечивают надежную работу в устройствах с высоким энергопотреблением: медицинское оборудование (тонометры, глюкометры и др.), детские игрушки, пульты дистанционного управления, брелоки автосигнализаций и другие бытовые приборы. Литиевые элементы питания имеют низкий уровень саморазряда, обладают большими сроками хранения до 20 лет, морозоустойчивы, что обеспечивает работоспособность в самых жестких условиях и широком диапазоне температур. Также вес этих мощных батареек на 40% меньше по сравнению с щелочными (алкалиновыми) батарейками. Литиевая батарейка FR6 - это мощность и длительное время работы в самых экстремальных условиях!

Отзывы о товаре Батарейка GoPower FR6 AA BOX10 Lithium 1.5V (00-00024456)




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Характеристики
Бренд
GoPower
Тип товара
Батарейки
Количество в упаковке
10
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
литиевая
Форм-фактор
АA
Страна производитель
Китай
Описание
Литиевые элементы FR6 (АА) обеспечивают надежную работу в устройствах с высоким энергопотреблением: медицинское оборудование (тонометры, глюкометры и др.), детские игрушки, пульты дистанционного управления, брелоки автосигнализаций и другие бытовые приборы. Литиевые элементы питания имеют низкий уровень саморазряда, обладают большими сроками хранения до 20 лет, морозоустойчивы, что обеспечивает работоспособность в самых жестких условиях и широком диапазоне температур. Также вес этих мощных батареек на 40% меньше по сравнению с щелочными (алкалиновыми) батарейками. Литиевая батарейка FR6 - это мощность и длительное время работы в самых экстремальных условиях!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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