Батарейка GoPower FR6 AA BOX10 Lithium 1.5V (00-00024456)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Батарейка GoPower FR6 AA BOX10 Lithium 1.5V (00-00024456)
Литиевые элементы FR6 (АА) обеспечивают надежную работу в устройствах с высоким энергопотреблением: медицинское оборудование (тонометры, глюкометры и др.), детские игрушки, пульты дистанционного управления, брелоки автосигнализаций и другие бытовые приборы. Литиевые элементы питания имеют низкий уровень саморазряда, обладают большими сроками хранения до 20 лет, морозоустойчивы, что обеспечивает работоспособность в самых жестких условиях и широком диапазоне температур. Также вес этих мощных батареек на 40% меньше по сравнению с щелочными (алкалиновыми) батарейками. Литиевая батарейка FR6 - это мощность и длительное время работы в самых экстремальных условиях!
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