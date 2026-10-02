Батарейка GoPower LR03 AAA BL5 Alkaline 1.5V (00-00023778)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Батарейка GoPower LR03 AAA BL5 Alkaline 1.5V (00-00023778)
Щелочные батарейки универсального назначения GoPower SUPER POWER ALKALINE – это максимум энергии надолго и № 1 в России по соотношению «цена – качество». Благодаря новейшей технологии Powerlock и использованию премиальных компонентов из Японии, достигается минимальный саморазряд, поэтому батарейки GoPower SUPER POWER ALKALINE работают дольше и хранятся 10 лет без потери характеристик. Они идеально подходят для большинства современных устройств, включая гаджеты и устройства с высоким энергопотреблением. Батарейки безопасны для окружающей среды, так как не содержат примеси тяжелых токсичных металлов - свинца, кадмия и ртути.
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