Батарейка GP 15AUPA21-2CRSB4 40/320 Ultra Plus (4 шт.в уп-ке)
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Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 653547
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360 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
200
Описание товара Батарейка GP 15AUPA21-2CRSB4 40/320 Ultra Plus (4 шт.в уп-ке)
Алкалиновые (щелочные) батарейки — недорогие и надежные элементы питания, которые служат дольше солевых. Когда устройство, работающее на батарейках, имеет значительную мощность, то возникает необходимость в приобретении элементов питания, которые способны обеспечивать прибор необходимым током в течение длительного времени. Алкалиновые батарейки хорошо справляются с этой задачей, поэтому, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с солевыми, они пользуются большой популярностью у покупателей.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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Алкалиновые (щелочные) батарейки — недорогие и надежные элементы питания, которые служат дольше солевых. Когда устройство, работающее на батарейках, имеет значительную мощность, то возникает необходимость в приобретении элементов питания, которые способны обеспечивать прибор необходимым током в течение длительного времени. Алкалиновые батарейки хорошо справляются с этой задачей, поэтому, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с солевыми, они пользуются большой популярностью у покупателей.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Батарейка GP 15AUPA21-2CRSB4 40/320 Ultra Plus (4 шт.в уп-ке) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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