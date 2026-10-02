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Батарейка GoPower LR6 AA BL5 Alkaline 1.5V (00-00023779) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейка GoPower LR6 AA BL5 Alkaline 1.5V (00-00023779)

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Батарейка GoPower LR6 AA BL5 Alkaline 1.5V (00-00023779)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645900
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Характеристики

Бренд
GoPower
Тип товара
Батарейки
Количество в упаковке
5
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
щелочная (alkaline)
Форм-фактор
АA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Батарейка GoPower LR6 AA BL5 Alkaline 1.5V (00-00023779)

Щелочные батарейки универсального назначения GoPower SUPER POWER ALKALINE – это максимум энергии надолго и № 1 в России по соотношению «цена – качество». Благодаря новейшей технологии Powerlock и использованию премиальных компонентов из Японии, достигается минимальный саморазряд, поэтому батарейки GoPower SUPER POWER ALKALINE работают дольше и хранятся 10 лет без потери характеристик. Они идеально подходят для большинства современных устройств, включая гаджеты и устройства с высоким энергопотреблением. Батарейки безопасны для окружающей среды, так как не содержат примеси тяжелых токсичных металлов - свинца, кадмия и ртути.

Отзывы о товаре Батарейка GoPower LR6 AA BL5 Alkaline 1.5V (00-00023779)




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Характеристики
Бренд
GoPower
Тип товара
Батарейки
Количество в упаковке
5
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
щелочная (alkaline)
Форм-фактор
АA
Страна производитель
Китай
Описание
Щелочные батарейки универсального назначения GoPower SUPER POWER ALKALINE – это максимум энергии надолго и № 1 в России по соотношению «цена – качество». Благодаря новейшей технологии Powerlock и использованию премиальных компонентов из Японии, достигается минимальный саморазряд, поэтому батарейки GoPower SUPER POWER ALKALINE работают дольше и хранятся 10 лет без потери характеристик. Они идеально подходят для большинства современных устройств, включая гаджеты и устройства с высоким энергопотреблением. Батарейки безопасны для окружающей среды, так как не содержат примеси тяжелых токсичных металлов - свинца, кадмия и ртути.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка GoPower LR6 AA BL5 Alkaline 1.5V (00-00023779) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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