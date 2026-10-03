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Картридж струйный G&G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный G&G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720

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Картридж струйный G&amp;G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720 - фото 1
Картридж струйный G&amp;G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
  • Картридж струйный G&amp;G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720 - фото 1
  • Картридж струйный G&amp;G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645732
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж струйный G&G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720
1 170 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
DeskJet 2320/2710/2720
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
76

Описание товара Картридж струйный G&G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720

Струйный картридж G&G GG-3YM63AE (HP 305XL) многоцветный для HP DeskJet 2320, 2710, 2720 (11,6 мл)

Отзывы о товаре Картридж струйный G&G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
DeskJet 2320/2710/2720
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж G&G GG-3YM63AE (HP 305XL) многоцветный для HP DeskJet 2320, 2710, 2720 (11,6 мл)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный G&G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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