Картридж струйный G&G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 645732
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
DeskJet 2320/2710/2720
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
76
Описание товара Картридж струйный G&G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720
Струйный картридж G&G GG-3YM63AE (HP 305XL) многоцветный для HP DeskJet 2320, 2710, 2720 (11,6 мл)
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
DeskJet 2320/2710/2720
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Струйный картридж G&G GG-3YM63AE (HP 305XL) многоцветный для HP DeskJet 2320, 2710, 2720 (11,6 мл)
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Картридж струйный G&G GG-3YM63AE 305XL многоцветный (11.6мл) для HP DeskJet 2320/2710/2720 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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