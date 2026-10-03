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Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra, с усиленными углами (прозрачный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra, с усиленными углами (прозрачный)

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Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra, с усиленными углами (прозрачный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Huawei Nova 11 Pro, Huawei Nova 11 Ultra
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645599
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra, с усиленными углами (прозрачный)
510 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iBOX
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Huawei Nova 11 Pro, Huawei Nova 11 Ultra
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra, с усиленными углами (прозрачный)

Противоударный силиконовый чехол с усиленными углами – это идеальный выбор для тех, кто хочет надежной защиты и удобства использования своего устройства. Он обеспечивает защиту от царапин, ударов и падений, благодаря чему ваш смартфон будет всегда в безопасности. Главная особенность прозрачного чехла – усиленные углы: благодаря им, чехол принимает весь удар на себя, надежно сохраняя камеру и экран. Модель спроектирована таким образом, что при падении все главные части смартфона будут защищены. Чехол имеет элегантный дизайн, а благодаря прозрачности практически незаметен на панели. Это отличный выбор тех, кто хочет защитить свой гаджет от повреждений, не скрывая при этом красивую панель. Силиконовый чехол тонкий и достаточно гибкий: он легко надевается, а за счет качественного материала плотно сидит на смартфоне. На чехле расположены технологические вырезы для легкого доступа ко всем портам и функциям, точно соответствующие модели вашего смартфона, что делает его очень удобным в использовании. Благодаря им, вы легко сможете пользоваться камерой, отпечатком пальца или регулировать звук. Тонкий прозрачный чехол приятно держать в руках, он не скользит в ладонях, и не нарушает геометрию смартфона, выгодно подчеркивая его стиль, и надежно защищая от повреждений. С его помощью вы сможете не только продлить жизнь вашего смартфона, но и сохранить его в отличном состоянии на долгое время. Если вы ищете надежную защиту для своего смартфона, то чехол с усиленными углами – это то, что вам нужно. Полностью соответствует заявленной модели



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra, с усиленными углами (прозрачный)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
iBOX
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Huawei Nova 11 Pro, Huawei Nova 11 Ultra
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Противоударный силиконовый чехол с усиленными углами – это идеальный выбор для тех, кто хочет надежной защиты и удобства использования своего устройства. Он обеспечивает защиту от царапин, ударов и падений, благодаря чему ваш смартфон будет всегда в безопасности. Главная особенность прозрачного чехла – усиленные углы: благодаря им, чехол принимает весь удар на себя, надежно сохраняя камеру и экран. Модель спроектирована таким образом, что при падении все главные части смартфона будут защищены. Чехол имеет элегантный дизайн, а благодаря прозрачности практически незаметен на панели. Это отличный выбор тех, кто хочет защитить свой гаджет от повреждений, не скрывая при этом красивую панель. Силиконовый чехол тонкий и достаточно гибкий: он легко надевается, а за счет качественного материала плотно сидит на смартфоне. На чехле расположены технологические вырезы для легкого доступа ко всем портам и функциям, точно соответствующие модели вашего смартфона, что делает его очень удобным в использовании. Благодаря им, вы легко сможете пользоваться камерой, отпечатком пальца или регулировать звук. Тонкий прозрачный чехол приятно держать в руках, он не скользит в ладонях, и не нарушает геометрию смартфона, выгодно подчеркивая его стиль, и надежно защищая от повреждений. С его помощью вы сможете не только продлить жизнь вашего смартфона, но и сохранить его в отличном состоянии на долгое время. Если вы ищете надежную защиту для своего смартфона, то чехол с усиленными углами – это то, что вам нужно. Полностью соответствует заявленной модели


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra, с усиленными углами (прозрачный) - стоимость товара 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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