Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra, с усиленными углами (прозрачный)
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Характеристики
Описание товара Чехол силиконовый iBox Crystal для Huawei Nova 11 Pro/11 Ultra, с усиленными углами (прозрачный)
Противоударный силиконовый чехол с усиленными углами – это идеальный выбор для тех, кто хочет надежной защиты и удобства использования своего устройства. Он обеспечивает защиту от царапин, ударов и падений, благодаря чему ваш смартфон будет всегда в безопасности. Главная особенность прозрачного чехла – усиленные углы: благодаря им, чехол принимает весь удар на себя, надежно сохраняя камеру и экран. Модель спроектирована таким образом, что при падении все главные части смартфона будут защищены. Чехол имеет элегантный дизайн, а благодаря прозрачности практически незаметен на панели. Это отличный выбор тех, кто хочет защитить свой гаджет от повреждений, не скрывая при этом красивую панель. Силиконовый чехол тонкий и достаточно гибкий: он легко надевается, а за счет качественного материала плотно сидит на смартфоне. На чехле расположены технологические вырезы для легкого доступа ко всем портам и функциям, точно соответствующие модели вашего смартфона, что делает его очень удобным в использовании. Благодаря им, вы легко сможете пользоваться камерой, отпечатком пальца или регулировать звук. Тонкий прозрачный чехол приятно держать в руках, он не скользит в ладонях, и не нарушает геометрию смартфона, выгодно подчеркивая его стиль, и надежно защищая от повреждений. С его помощью вы сможете не только продлить жизнь вашего смартфона, но и сохранить его в отличном состоянии на долгое время. Если вы ищете надежную защиту для своего смартфона, то чехол с усиленными углами – это то, что вам нужно. Полностью соответствует заявленной модели
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Теги товара: силиконовые
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Теги товара: силиконовые
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