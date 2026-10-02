Top.Mail.Ru
Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото 1
Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото 2
Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото 3
Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото 4
Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото 5
Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото 1
  • Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото 2
  • Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото 3
  • Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото 4
  • Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото 5
  • Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644458
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZMI
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
49х39х28
Вес, г.
56

Описание товара Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red)

Корпус кабеля выполнен из нейлоновой плетеной ткани обладающей гибкими и износостойкими свойствами, обеспечивающими комфортный изгиб изделия. В кабеле типа C-Lightning используется медный сердечник. Подходит исключительно для продукции Apple Iphone.

Отзывы о товаре Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ZMI
Тип товара
Кабель
Описание
Корпус кабеля выполнен из нейлоновой плетеной ткани обладающей гибкими и износостойкими свойствами, обеспечивающими комфортный изгиб изделия. В кабеле типа C-Lightning используется медный сердечник. Подходит исключительно для продукции Apple Iphone.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...