Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644458
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х39х28
Вес, г.
56
Описание товара Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red)
Корпус кабеля выполнен из нейлоновой плетеной ткани обладающей гибкими и износостойкими свойствами, обеспечивающими комфортный изгиб изделия. В кабеле типа C-Lightning используется медный сердечник. Подходит исключительно для продукции Apple Iphone.
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Корпус кабеля выполнен из нейлоновой плетеной ткани обладающей гибкими и износостойкими свойствами, обеспечивающими комфортный изгиб изделия. В кабеле типа C-Lightning используется медный сердечник. Подходит исключительно для продукции Apple Iphone.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Кабель ZMI Type-C-Lightning 1,5м, 3A, 18W красный (AL875 Red) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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