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Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2" (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2" (кейс в комплекте)

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Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 1
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 2
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 3
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 4
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 5
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 6
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 7
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 8
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 9
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 10
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 11
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 12
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 13
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 14
Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 1
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 2
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 3
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 4
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 5
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 6
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 7
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 8
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 9
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 10
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 11
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 12
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 13
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 14
  • Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2&quot; (кейс в комплекте) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 320 руб. 
Начислим 534 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2" (кейс в комплекте)
33 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Размеры в упаковке, см
40х30х16
Вес, кг.
5.5

Описание товара Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2" (кейс в комплекте)

Аккумуляторный ударный гайковерт Makita LXT BL DTW300RTJ имеет четыре настройки регулировки крутящего момента. Благодаря компактным размерам подходит для работы в труднодоступных местах. Три положения типа болтов предотвращает чрезмерную затяжку болтов. Режим автоматической остановки при откручивании обеспечивает безопасность эксплуатации. Возможна цифровая регулировка с широким диапазоном применения (M10-M18).



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Отзывы о товаре Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2" (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Гайковерт
Описание
Аккумуляторный ударный гайковерт Makita LXT BL DTW300RTJ имеет четыре настройки регулировки крутящего момента. Благодаря компактным размерам подходит для работы в труднодоступных местах. Три положения типа болтов предотвращает чрезмерную затяжку болтов. Режим автоматической остановки при откручивании обеспечивает безопасность эксплуатации. Возможна цифровая регулировка с широким диапазоном применения (M10-M18).


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гайковерт Makita DTW300RTJ аккум. патрон:квад.1/2" (кейс в комплекте) - данный товар вы можете купить по цене 33320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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