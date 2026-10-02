МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
Максимальный формат
A4
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640715
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB
Тип картриджа
Epson C13T00V100, Epson C13T00V200, Epson C13T00V300, Epson C13T00V400
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
МФУ, Кабель питания, CD с ПО, Руководство по установке, Контейнеры с чернилами
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Габариты ШхГхВ, мм
375x179x347
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
6.3
Описание товара МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517)
Многофункциональный принтер. Подходит для домашнего использования.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, a3
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитМФУ струйный Canon Pixma G2410 (2313C009) A4 черный
-
В наличииЦена 14 140 руб.3535 руб. в СплитМФУ струйный HP Smart Tank 580 (1F3Y2A) A4 WiFi серый
-
В наличииЦена 19 150 руб.4788 руб. в СплитМФУ струйный Epson L3256 A4 WiFi USB белый
-
В наличииЦена 19 450 руб.4863 руб. в СплитМФУ струйный Epson L3250 A4 WiFi черный
-
В наличииЦена 19 730 руб.4933 руб. в СплитМФУ струйный Canon Pixma G3470 (5805C029 / 5805C009) A4 WiFi
-
В наличииЦена 19 930 руб.4983 руб. в СплитМФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi чер...
-
В наличииЦена 23 920 руб.5980 руб. в СплитМФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi...
-
В наличииЦена 27 660 руб.6915 руб. в СплитМФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный
-
В наличииЦена 30 530 руб.7633 руб. в СплитМФУ струйное HP Officejet Pro 9023 AiO (1MR70B) белый/серый
-
В наличииЦена 44 440 руб.11110 руб. в СплитПринтер струйный Epson EcoTank L11050 (C11CK39505/503/507/403/39...
-
В наличииЦена 56 270 руб.14068 руб. в СплитПринтер струйный Epson L18050 (C11CK38403/402/505/38503/38507) A...
-
В наличииЦена 60 440 руб.15110 руб. в СплитМФУ струйный Epson L14150 (C11CH96403/502/503/505/506/507) A3 Ne...
Бренд
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB
Тип картриджа
Epson C13T00V100, Epson C13T00V200, Epson C13T00V300, Epson C13T00V400
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
МФУ, Кабель питания, CD с ПО, Руководство по установке, Контейнеры с чернилами
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Габариты ШхГхВ, мм
375x179x347
Страна производитель
Китай
Многофункциональный принтер. Подходит для домашнего использования.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, a3
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, a3
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517)