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МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517)

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МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 1
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 2
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 3
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 4
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 5
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 6
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 7
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 8
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 9
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 10
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 11
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 12
МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
Максимальный формат
A4
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 1
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 2
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 3
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 4
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 5
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 6
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 7
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 8
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 9
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 10
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 11
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 12
  • МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640715
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB
Тип картриджа
Epson C13T00V100, Epson C13T00V200, Epson C13T00V300, Epson C13T00V400
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
МФУ, Кабель питания, CD с ПО, Руководство по установке, Контейнеры с чернилами
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Габариты ШхГхВ, мм
375x179x347
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
6.3

Описание товара МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517)

Многофункциональный принтер. Подходит для домашнего использования.



Теги товара: для дома, a4

Отзывы о товаре МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
USB
Тип картриджа
Epson C13T00V100, Epson C13T00V200, Epson C13T00V300, Epson C13T00V400
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
МФУ, Кабель питания, CD с ПО, Руководство по установке, Контейнеры с чернилами
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Габариты ШхГхВ, мм
375x179x347
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный принтер. Подходит для домашнего использования.


Теги товара: для дома, a4
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ Epson L3210 А4 струйный цв (C11CJ68403/C11CJ68405/C11CJ68501/C11CJ68505/C11CJ68517) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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