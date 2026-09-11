МФУ струйный Epson L3256 A4 WiFi USB белый
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Характеристики
Тип товара
МФУ струйные
Максимальный формат
A4
Скорость черно-белой печати, стр/мин
10
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585399
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
Wi-Fi, USB
Тип картриджа
черный C13T00S14A, голубой C13T00S24A, желтый C13T00S44A, пурпурный C13T00S34A
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
чернила 4 тюбика по 65ml, USB-кабель, сетевой кабель+адаптер, CD-диск с драйверами
Скорость черно-белой печати, стр/мин
10
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Габариты ШхГхВ, мм
347x375x179
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
4
Описание товара МФУ струйный Epson L3256 A4 WiFi USB белый
Epson L3256 — это стильное МФУ 3 – в - 1 (принтер, сканер и копир), с фронтальными емкостями для пополнения чернил, чернильными контейнерами со встроенным клапаном от случайного проливания и усовершенствованной системой заправки «Key Lock». Дополнительным преимуществом Epson L3256 служат возможность беспроводной работы с мобильных устройств на базе iOS и Android. Благодаря функции Wi-Fi Direct.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
МФУ струйные
Подключение
Wi-Fi, USB
Тип картриджа
черный C13T00S14A, голубой C13T00S24A, желтый C13T00S44A, пурпурный C13T00S34A
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Комплектация
чернила 4 тюбика по 65ml, USB-кабель, сетевой кабель+адаптер, CD-диск с драйверами
Скорость черно-белой печати, стр/мин
10
Скорость цветной печати, стр/мин
5
Печать фотографий
Да
Габариты ШхГхВ, мм
347x375x179
Страна производитель
Китай
Epson L3256 — это стильное МФУ 3 – в - 1 (принтер, сканер и копир), с фронтальными емкостями для пополнения чернил, чернильными контейнерами со встроенным клапаном от случайного проливания и усовершенствованной системой заправки «Key Lock». Дополнительным преимуществом Epson L3256 служат возможность беспроводной работы с мобильных устройств на базе iOS и Android. Благодаря функции Wi-Fi Direct.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, a3
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, a3
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