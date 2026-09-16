Описание товара МФУ струйный Canon Pixma G3470 (5805C029 / 5805C009) A4 WiFi

МФУ Canon PIXMA G3470 (5805C009) – это многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции принтера, сканера и копира. Оно отличается высоким качеством печати, экономичностью и простотой использования. Этот принтер оснащен резервуарами с чернилами на основе пигмента, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета при печати. Благодаря высокому разрешению печати до 4800 x 1200 dpi, каждый отпечаток будет четким и детализированным. Благодаря технологии FINE, которая используется в принтерах Canon, вы получите отличное качество печати как на обычной бумаге, так и на фотобумаге. Одной из главных особенностей МФУ Canon PIXMA G3470 является его высокая производительность. Скорость печати составляет до 9,1 изображения в минуту для черно-белой печати и до 5 изображений в минуту для цветной печати. Это делает устройство идеальным для офисного использования, где требуется быстрая и качественная печать большого объема документов. Кроме того, МФУ Canon PIXMA G3470 обладает функцией двусторонней печати, что позволяет экономить бумагу и удобно печатать книги или брошюры. Устройство также оснащено автоматическим податчиком документов, что упрощает процесс сканирования и копирования множества документов. Управление МФУ Canon PIXMA G3470 осуществляется через яркий цветной ЖК-дисплей, который позволяет удобно настраивать параметры печати, сканирования и копирования. Благодаря беспроводной технологии Wi-Fi вы можете легко подключить устройство к сети и печатать с любого устройства, будь то компьютер, смартфон или планшет. Компактный и стильный дизайн МФУ Canon PIXMA G3470 позволяет установить его на любом рабочем месте, не занимая много места. Большой запас чернил в резервуарах обеспечивает долгий срок службы устройства без необходимости частой замены картриджей. В целом, МФУ Canon PIXMA G3470 (5805C009) – это отличное устройство для тех, кто ценит качество, экономичность и удобство в работе. Благодаря его высокой производительности, функциональности и простоте использования, вы сможете без труда решить все задачи по печати, сканированию и копированию документов.