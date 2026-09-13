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МФУ струйный Epson L6490 (C11CJ88405/404/502/507) A4 Net WiFi серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ струйный Epson L6490 (C11CJ88405/404/502/507) A4 Net WiFi серый

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МФУ струйный Epson L6490 (C11CJ88405/404/502/507) A4 Net WiFi серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
17
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100
Скорость копирования, стр/мин
17
Наличие факса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723044
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
Принтер-сканер-копир-факс. Кабель питания. CD с программным обеспечением и драйверами для Windows и OS X. Руководство по установке. Руководство по настройке факса. Гарантийный талон, контейнеры с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
17
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
2400x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
17
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
5200
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 x 346 x 347 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х41х40
Вес, кг.
9.6

Описание товара МФУ струйный Epson L6490 (C11CJ88405/404/502/507) A4 Net WiFi серый

МФУ Epson L6490 (C11CJ21403) - это универсальное устройство, которое сочетает в себе функции принтера, сканера и копира, идеально подходящее для использования в среднем офисе. С его помощью вы сможете эффективно выполнять различные задачи, связанные с печатью, сканированием и копированием документов. Данное МФУ оснащено цветной струйной технологией печати, что позволяет получать качественные и яркие изображения на различных типах бумаги. Максимальный формат печати составляет A4, что позволяет работать с документами различных размеров. Сканер МФУ Epson L6490 обладает планшетным/протяжным типом сканирования и контактным датчиком (CIS), обеспечивая высокое качество сканирования с разрешением до 2400x1200 dpi. Это позволяет получать четкие и детальные изображения документов. Функция копирования также выполнена на высоком уровне - максимальное разрешение копира как для черно-белых, так и для цветных копий составляет 1200x2400 dpi. Благодаря этому вы сможете получать качественные копии документов без потери деталей. Кроме того, МФУ Epson L6490 обладает функцией факса с максимальным разрешением 200x200 dpi и скоростью передачи 33.6 кбит/с. Это позволяет отправлять и получать факсы быстро и эффективно, обеспечивая коммуникацию с партнерами и клиентами. Устройство имеет компактные размеры и может быть установлено на столе, что делает его удобным в использовании и экономит пространство в офисе. Кроме того, МФУ Epson L6490 отличается надежностью и долгим сроком службы, что делает его отличным выбором для офисного использования.



Теги товара: для дома, a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Epson L6490 (C11CJ88405/404/502/507) A4 Net WiFi серый




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
Принтер-сканер-копир-факс. Кабель питания. CD с программным обеспечением и драйверами для Windows и OS X. Руководство по установке. Руководство по настройке факса. Гарантийный талон, контейнеры с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
17
Развернуть
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
2400x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
17
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Ресурс стартового цветного картриджа, л
5200
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 x 346 x 347 мм
Страна производитель
Китай
Описание
МФУ Epson L6490 (C11CJ21403) - это универсальное устройство, которое сочетает в себе функции принтера, сканера и копира, идеально подходящее для использования в среднем офисе. С его помощью вы сможете эффективно выполнять различные задачи, связанные с печатью, сканированием и копированием документов. Данное МФУ оснащено цветной струйной технологией печати, что позволяет получать качественные и яркие изображения на различных типах бумаги. Максимальный формат печати составляет A4, что позволяет работать с документами различных размеров. Сканер МФУ Epson L6490 обладает планшетным/протяжным типом сканирования и контактным датчиком (CIS), обеспечивая высокое качество сканирования с разрешением до 2400x1200 dpi. Это позволяет получать четкие и детальные изображения документов. Функция копирования также выполнена на высоком уровне - максимальное разрешение копира как для черно-белых, так и для цветных копий составляет 1200x2400 dpi. Благодаря этому вы сможете получать качественные копии документов без потери деталей. Кроме того, МФУ Epson L6490 обладает функцией факса с максимальным разрешением 200x200 dpi и скоростью передачи 33.6 кбит/с. Это позволяет отправлять и получать факсы быстро и эффективно, обеспечивая коммуникацию с партнерами и клиентами. Устройство имеет компактные размеры и может быть установлено на столе, что делает его удобным в использовании и экономит пространство в офисе. Кроме того, МФУ Epson L6490 отличается надежностью и долгим сроком службы, что делает его отличным выбором для офисного использования.


Теги товара: для дома, a4
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Отзывы


МФУ струйный Epson L6490 (C11CJ88405/404/502/507) A4 Net WiFi серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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