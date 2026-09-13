МФУ струйный Epson L6490 (C11CJ88405/404/502/507) A4 Net WiFi серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара МФУ струйный Epson L6490 (C11CJ88405/404/502/507) A4 Net WiFi серый
МФУ Epson L6490 (C11CJ21403) - это универсальное устройство, которое сочетает в себе функции принтера, сканера и копира, идеально подходящее для использования в среднем офисе. С его помощью вы сможете эффективно выполнять различные задачи, связанные с печатью, сканированием и копированием документов. Данное МФУ оснащено цветной струйной технологией печати, что позволяет получать качественные и яркие изображения на различных типах бумаги. Максимальный формат печати составляет A4, что позволяет работать с документами различных размеров. Сканер МФУ Epson L6490 обладает планшетным/протяжным типом сканирования и контактным датчиком (CIS), обеспечивая высокое качество сканирования с разрешением до 2400x1200 dpi. Это позволяет получать четкие и детальные изображения документов. Функция копирования также выполнена на высоком уровне - максимальное разрешение копира как для черно-белых, так и для цветных копий составляет 1200x2400 dpi. Благодаря этому вы сможете получать качественные копии документов без потери деталей. Кроме того, МФУ Epson L6490 обладает функцией факса с максимальным разрешением 200x200 dpi и скоростью передачи 33.6 кбит/с. Это позволяет отправлять и получать факсы быстро и эффективно, обеспечивая коммуникацию с партнерами и клиентами. Устройство имеет компактные размеры и может быть установлено на столе, что делает его удобным в использовании и экономит пространство в офисе. Кроме того, МФУ Epson L6490 отличается надежностью и долгим сроком службы, что делает его отличным выбором для офисного использования.
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