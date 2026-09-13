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МФУ струйный Epson L6290 (C11CJ60405/505/408/507) A4 Net WiFi черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ струйный Epson L6290 (C11CJ60405/505/408/507) A4 Net WiFi черный

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МФУ струйный Epson L6290 (C11CJ60405/505/408/507) A4 Net WiFi черный - фото 1
МФУ струйный Epson L6290 (C11CJ60405/505/408/507) A4 Net WiFi черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
250
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100
Наличие факса
да
  • МФУ струйный Epson L6290 (C11CJ60405/505/408/507) A4 Net WiFi черный - фото 1
  • МФУ струйный Epson L6290 (C11CJ60405/505/408/507) A4 Net WiFi черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723043
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
В комплекте набор контейнеров с чернилами (4 цвета)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
1
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 x 231 x 347 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х43х30
Вес, кг.
9

Описание товара МФУ струйный Epson L6290 (C11CJ60405/505/408/507) A4 Net WiFi черный

Многофункциональное устройство Epson EcoTank L6290 объединяет в себе возможности принтера, сканера, копира и факса, представляя собой полноценный офисный центр в компактном корпусе. Главным преимуществом модели является наличие автоматического податчика документов на 30 листов и функции двусторонней печати, что позволяет быстро обрабатывать многостраничные отчеты и экономить бумагу. Фронтальный лоток закрытого типа вмещает 250 листов, защищая их от пыли и избавляя от необходимости частого пополнения расходных материалов. В основе аппарата лежит печатающая головка PrecisionCore, которая обеспечивает высокую четкость текста и насыщенность графики. Благодаря использованию пигментных черных чернил, документы получаются стойкими к воздействию влаги и не смазываются при использовании маркера. Устройство демонстрирует рекордную автономность: стартового набора флаконов хватает для печати до 14 000 черно-белых и 5 200 цветных страниц, что сводит стоимость каждого отпечатка к минимуму. Управление всеми функциями осуществляется через цветной сенсорный экран диагональю 6.1 сантиметра, который позволяет копировать и отправлять факсы без участия компьютера. Полный набор интерфейсов, включая Ethernet и Wi-Fi Direct, обеспечивает легкую интеграцию в рабочую сеть и возможность печати со смартфонов через приложение Epson Smart Panel. Это надежное и функциональное решение для бизнеса, гарантирующее стабильную работу при самых интенсивных нагрузках.



Теги товара: a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Epson L6290 (C11CJ60405/505/408/507) A4 Net WiFi черный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
250
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
В комплекте набор контейнеров с чернилами (4 цвета)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
100
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный/протяжной
Оптическое разрешение сканера
1200x1200 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
1
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 x 231 x 347 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L6290 объединяет в себе возможности принтера, сканера, копира и факса, представляя собой полноценный офисный центр в компактном корпусе. Главным преимуществом модели является наличие автоматического податчика документов на 30 листов и функции двусторонней печати, что позволяет быстро обрабатывать многостраничные отчеты и экономить бумагу. Фронтальный лоток закрытого типа вмещает 250 листов, защищая их от пыли и избавляя от необходимости частого пополнения расходных материалов. В основе аппарата лежит печатающая головка PrecisionCore, которая обеспечивает высокую четкость текста и насыщенность графики. Благодаря использованию пигментных черных чернил, документы получаются стойкими к воздействию влаги и не смазываются при использовании маркера. Устройство демонстрирует рекордную автономность: стартового набора флаконов хватает для печати до 14 000 черно-белых и 5 200 цветных страниц, что сводит стоимость каждого отпечатка к минимуму. Управление всеми функциями осуществляется через цветной сенсорный экран диагональю 6.1 сантиметра, который позволяет копировать и отправлять факсы без участия компьютера. Полный набор интерфейсов, включая Ethernet и Wi-Fi Direct, обеспечивает легкую интеграцию в рабочую сеть и возможность печати со смартфонов через приложение Epson Smart Panel. Это надежное и функциональное решение для бизнеса, гарантирующее стабильную работу при самых интенсивных нагрузках.


Теги товара: a4
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МФУ струйный Epson L6290 (C11CJ60405/505/408/507) A4 Net WiFi черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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