МФУ струйный Epson L6290 (C11CJ60405/505/408/507) A4 Net WiFi черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара МФУ струйный Epson L6290 (C11CJ60405/505/408/507) A4 Net WiFi черный
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L6290 объединяет в себе возможности принтера, сканера, копира и факса, представляя собой полноценный офисный центр в компактном корпусе. Главным преимуществом модели является наличие автоматического податчика документов на 30 листов и функции двусторонней печати, что позволяет быстро обрабатывать многостраничные отчеты и экономить бумагу. Фронтальный лоток закрытого типа вмещает 250 листов, защищая их от пыли и избавляя от необходимости частого пополнения расходных материалов. В основе аппарата лежит печатающая головка PrecisionCore, которая обеспечивает высокую четкость текста и насыщенность графики. Благодаря использованию пигментных черных чернил, документы получаются стойкими к воздействию влаги и не смазываются при использовании маркера. Устройство демонстрирует рекордную автономность: стартового набора флаконов хватает для печати до 14 000 черно-белых и 5 200 цветных страниц, что сводит стоимость каждого отпечатка к минимуму. Управление всеми функциями осуществляется через цветной сенсорный экран диагональю 6.1 сантиметра, который позволяет копировать и отправлять факсы без участия компьютера. Полный набор интерфейсов, включая Ethernet и Wi-Fi Direct, обеспечивает легкую интеграцию в рабочую сеть и возможность печати со смартфонов через приложение Epson Smart Panel. Это надежное и функциональное решение для бизнеса, гарантирующее стабильную работу при самых интенсивных нагрузках.
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Теги товара: a4
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