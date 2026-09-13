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Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
нет
Скорость черно-белой печати, стр/мин
8
Скорость цветной печати, стр/мин
8
Рекомендованный объем печати, стр/мес
50000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723057
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Описание товара Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный
Элегантный и функциональный МФУ Epson — отличное решение для дома, где ценят яркую цветную печать. Благодаря 6-цветной системе ваш фотоархив оживёт — отпечатки на глянцевой бумаге, карточках и даже конвертах будут выглядеть профессионально. Поддержка формата A4 делает устройство универсальным для школьных и рабочих задач. Автоподатчик значительно ускоряет копирование и сканирование, а лоток объёмом 100 листов позволяет забыть о постоянной подзарядке бумагой. Несмотря на свои широкие возможности, МФУ экономичен — всего 4,4 Вт в режиме ожидания и 19 Вт при работе. Беспроводное подключение через Wi-Fi и классический USB 2.0 обеспечивают удобство и свободу размещения. Компактный и не слишком тяжёлый — вес 6 кг легко впишется даже в небольшое пространство. Идеален для печати красочных фотографий и важных документов дома.
Элегантный и функциональный МФУ Epson — отличное решение для дома, где ценят яркую цветную печать. Благодаря 6-цветной системе ваш фотоархив оживёт — отпечатки на глянцевой бумаге, карточках и даже конвертах будут выглядеть профессионально. Поддержка формата A4 делает устройство универсальным для школьных и рабочих задач. Автоподатчик значительно ускоряет копирование и сканирование, а лоток объёмом 100 листов позволяет забыть о постоянной подзарядке бумагой. Несмотря на свои широкие возможности, МФУ экономичен — всего 4,4 Вт в режиме ожидания и 19 Вт при работе. Беспроводное подключение через Wi-Fi и классический USB 2.0 обеспечивают удобство и свободу размещения. Компактный и не слишком тяжёлый — вес 6 кг легко впишется даже в небольшое пространство. Идеален для печати красочных фотографий и важных документов дома.
Принтер струйный Epson L8050 (C11CK37405/506/507/504/402) A4 WiFi черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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