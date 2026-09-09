МФУ струйное HP OfficeJet 8023 (1KR64B) черный/белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйное
Максимальный формат
A4
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Скорость цветной печати, стр/мин
10
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Наличие факса
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 317284
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ струйное
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB Type-A, Wi-Fi
Тип картриджа
HP 912 (3YL77AE), HP 912 (3YL78AE), HP 912 (3YL79AE), HP 912 (3YL80AE), HP 912XL (3YL81AE), HP 912XL (3YL82AE), HP 912XL (3YL83AE), HP 912XL (3YL84AE), HP 912XL (3YL85AE)
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ струйное HP OfficeJet 8023, стартовый струйный картридж HP 912 (черный, голубой, пурпурный, желтый) руководство пользователя, инструкция по настройке, кабель питания
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Скорость цветной печати, стр/мин
10
Печать фотографий
Да
Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Наличие факса
есть
Поддержка карт памяти
нет
Габариты ШхГхВ, мм
460x234x341.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х29
Вес, кг.
9.6
Описание товара МФУ струйное HP OfficeJet 8023 (1KR64B) черный/белый
МФУ со струйной технологией печати. Осуществляет копирование документов и струйную ч/б и цветную печать на листах A4 со скоростью 29 стр/мин (ч/б А4), 25 стр/мин (цветн. А4). Сканирование при разрешении 1200x1200 dpi и скорости 26 стр/мин. Работает с различными типами носителей, обладающими плотностью 60-280 г/м2. Система дополняется интерфейсом Ethernet (RJ-45) и Wi-Fi. Вся информация о настройках или о текущем процессе отображается на ЖК-дисплее устройства. Совместимо с ОС Windows, Mac OS, iOS, Android. HP OfficeJet Pro 8023 1KR64B весит 8, 2 кг и имеет размеры 460x234x341 мм.
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Теги товара: a4
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
МФУ струйное
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB Type-A, Wi-Fi
Тип картриджа
HP 912 (3YL77AE), HP 912 (3YL78AE), HP 912 (3YL79AE), HP 912 (3YL80AE), HP 912XL (3YL81AE), HP 912XL (3YL82AE), HP 912XL (3YL83AE), HP 912XL (3YL84AE), HP 912XL (3YL85AE)
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ струйное HP OfficeJet 8023, стартовый струйный картридж HP 912 (черный, голубой, пурпурный, желтый) руководство пользователя, инструкция по настройке, кабель питания
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Скорость цветной печати, стр/мин
10
Печать фотографий
Да
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Рекомендованный объем печати, стр/мес
1000
Наличие факса
есть
Поддержка карт памяти
нет
Габариты ШхГхВ, мм
460x234x341.2
Страна производитель
Китай
МФУ со струйной технологией печати. Осуществляет копирование документов и струйную ч/б и цветную печать на листах A4 со скоростью 29 стр/мин (ч/б А4), 25 стр/мин (цветн. А4). Сканирование при разрешении 1200x1200 dpi и скорости 26 стр/мин. Работает с различными типами носителей, обладающими плотностью 60-280 г/м2. Система дополняется интерфейсом Ethernet (RJ-45) и Wi-Fi. Вся информация о настройках или о текущем процессе отображается на ЖК-дисплее устройства. Совместимо с ОС Windows, Mac OS, iOS, Android. HP OfficeJet Pro 8023 1KR64B весит 8, 2 кг и имеет размеры 460x234x341 мм.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для дома, a3
Теги товара: a4
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для дома, a3
Теги товара: a4
МФУ струйное HP OfficeJet 8023 (1KR64B) черный/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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