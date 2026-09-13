МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный
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Характеристики
Описание товара МФУ струйный Epson L5290 (C11CJ65512/C11CJ65409) A4 WiFi черный
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L5290 - это полноценный офисный центр, объединяющий возможности принтера, сканера, копира и факса. Главным преимуществом модели является наличие встроенного автоматического податчика документов, который позволяет быстро сканировать или копировать многостраничные отчеты без необходимости перекладывать каждый лист вручную. Система бескартриджной печати с фронтальными емкостями обеспечивает удобный визуальный контроль уровня чернил и простую заправку через специальные клапаны, исключающие проливание жидкости. Аппарат базируется на технологии Heat-Free, которая не требует нагрева при работе, что значительно снижает потребление электроэнергии и продлевает срок службы внутренних компонентов. Ресурс одного набора контейнеров с чернилами позволяет напечатать до 4500 черно-белых и 7500 цветных страниц, гарантируя рекордно низкую стоимость каждого документа. Это делает устройство идеальным инструментом для бизнеса, где требуется высокая производительность при минимальных текущих расходах на содержание техники. Широкий набор интерфейсов, включая Ethernet и Wi-Fi Direct, позволяет легко интегрировать МФУ в корпоративную сеть или печатать документы напрямую с мобильных устройств. С помощью приложения Epson Smart Panel пользователи могут управлять всеми функциями принтера и проводить диагностику прямо со смартфона. Надежная конструкция и расширенный функционал делают эту модель отличным вложением в развитие офисной инфраструктуры, обеспечивая стабильное качество печати и простоту ежедневной эксплуатации.
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Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для дома, a3
Теги товара: a4
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