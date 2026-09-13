МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный
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Характеристики
Описание товара МФУ струйный Epson L3260 (C11CJ66409/507/511/414/K58507) A4 WiFi черный
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L3260 представляет собой готовую систему для печати, сканирования и копирования документов формата А4 в цвете. Модель базируется на технологии бескартриджной печати с фронтальными чернильными емкостями, что позволяет визуально контролировать остаток краски. Фирменная система заправки Key-Lock исключает ошибки при добавлении чернил, так как каждый флакон имеет уникальную форму носика, подходящую только к соответствующему отверстию на корпусе. Аппарат оснащен печатающей головкой Micro Piezo, которая обеспечивает разрешение до 5760 на 1440 точек на дюйм и высокую детализацию изображений. Максимальная скорость печати составляет 33 черно-белых и 15 цветных страниц в минуту, при этом стандартный набор чернил рассчитан на 4500 монохромных и 7500 цветных отпечатков. Помимо офисных документов, устройство отлично справляется с фотопечатью без полей на бумаге форматом до 10 на 15 сантиметров, гарантируя насыщенные и стойкие цвета. Наличие встроенного цветного ЖК-дисплея диагональю 3.7 см значительно упрощает управление устройством, позволяя запускать копирование или изменять настройки напрямую через панель управления. Поддержка Wi-Fi и Wi-Fi Direct в сочетании с приложением Epson Smart Panel открывает доступ к беспроводной печати со смартфонов и планшетов. Это делает МФУ полностью автономным инструментом, который легко интегрируется в современную рабочую среду и обеспечивает стабильно низкую стоимость владения.
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Теги товара: a4
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Теги товара: a4
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