МФУ струйный Epson L3250 A4 WiFi черный
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Характеристики
Описание товара МФУ струйный Epson L3250 A4 WiFi черный
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L3250 представляет собой универсальное решение для печати, сканирования и копирования документов, разработанное для повышения продуктивности и снижения офисных расходов. Основное преимущество модели заключается в использовании встроенных емкостей для чернил вместо картриджей, что позволяет существенно экономить на каждом отпечатке. Фронтальное расположение резервуаров упрощает контроль уровня краски, а уникальная система заправки с флаконами специальной формы Key-Lock гарантирует чистоту процесса и исключает ошибки при выборе цвета. Аппарат базируется на технологии печати Micro Piezo, которая обеспечивает разрешение до 5760 на 1440 точек на дюйм и отличную детализацию изображений. Скорость работы достигает 33 черно-белых страниц в минуту, что позволяет оперативно справляться с повседневными задачами. Одного комплекта чернил хватает для получения внушительного объема документов: до 4500 монохромных и 7500 цветных страниц. Кроме того, устройство поддерживает качественную печать фотографий без полей форматом до 10 на 15 сантиметров. Широкие возможности беспроводного подключения через Wi-Fi и Wi-Fi Direct позволяют интегрировать МФУ в рабочую сеть и печатать напрямую с мобильных устройств. С помощью приложения Epson Smart Panel пользователи могут настраивать принтер, запускать сканирование и отслеживать состояние расходных материалов со своего смартфона. Надежность оборудования подтверждается официальной гарантией сроком на два года или 30 000 отпечатков, включая печатающую головку, что делает эту модель стабильным инструментом для долгой эксплуатации.
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Теги товара: a4
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