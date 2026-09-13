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МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный

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МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото 1
МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото 2
МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото 3
МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото 4
МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото 5
МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ струйное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
16
Скорость цветной печати, стр/мин
12
  • МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото 1
  • МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото 2
  • МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото 3
  • МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото 4
  • МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото 5
  • МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723046
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
6
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
50
Комплектация
МФУ. Кабель питания. CD с программным обеспечением и драйверами для Windows и OS X. Руководство по установке. Гарантийный талон. Контейнеры с чернилами (черный, фото-черный, голубой, пурпурный, желтый, серый).
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
16
Скорость цветной печати, стр/мин
12
Печать фотографий
Да
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x4800 dpi
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага, CD/DVD
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Потребляемая мощность при работе, Вт
17
Габариты ШхГхВ, мм
523x169x379
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х46х25
Вес, кг.
15

Описание товара МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный

Epson L8180 – Фотолаборатория и офисный центр у вас дома. Раскройте творческий потенциал и получите профессиональное качество с многофункциональным принтером Epson L8180. Это устройство «все в одном» формата А3+ с системой непрерывной подачи чернил создано для фотографов, дизайнеров и требовательных пользователей.



Теги товара: для дома, a3

Отзывы о товаре МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
МФУ струйное
Место использования
для дома
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
6
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
50
Комплектация
МФУ. Кабель питания. CD с программным обеспечением и драйверами для Windows и OS X. Руководство по установке. Гарантийный талон. Контейнеры с чернилами (черный, фото-черный, голубой, пурпурный, желтый, серый).
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
16
Скорость цветной печати, стр/мин
12
Развернуть
Печать фотографий
Да
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
1200x4800 dpi
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага, CD/DVD
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Потребляемая мощность при работе, Вт
17
Габариты ШхГхВ, мм
523x169x379
Страна производитель
Китай
Описание
Epson L8180 – Фотолаборатория и офисный центр у вас дома. Раскройте творческий потенциал и получите профессиональное качество с многофункциональным принтером Epson L8180. Это устройство «все в одном» формата А3+ с системой непрерывной подачи чернил создано для фотографов, дизайнеров и требовательных пользователей.


Теги товара: для дома, a3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ струйный Epson L8180 (C11CJ21403/402/504/502) A3 Net WiFi черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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