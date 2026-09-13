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МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный

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МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный - фото 1
МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный - фото 2
МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Скорость копирования, стр/мин
20
Наличие факса
да
  • МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный - фото 1
  • МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный - фото 2
  • МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723039
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
В комплекте набор контейнеров с чернилами (4 цвета)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
2400x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
20
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.7
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 х 179 х 347 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х25
Вес, кг.
6.3

Описание товара МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный

Многофункциональное устройство Epson EcoTank L3251 в классическом черном корпусе представляет собой готовую систему для цветной печати, сканирования и копирования. Модель ориентирована на значительное снижение офисных расходов благодаря использованию встроенных чернильных емкостей вместо традиционных картриджей. Фронтальное расположение резервуаров позволяет мгновенно оценить остаток краски, а уникальная система заправки Key-Lock с флаконами специальной формы гарантирует чистоту процесса и исключает возможность перепутать цвета. Аппарат базируется на технологии печати Micro Piezo, которая обеспечивает высокое разрешение до 5760 на 1440 точек на дюйм и отличную детализацию документов. Максимальная скорость работы достигает 33 черно-белых страниц в минуту, что позволяет оперативно справляться с текущими задачами бизнеса. Одного комплекта чернил хватает для получения внушительного объема продукции: до 4500 монохромных и 7500 цветных отпечатков. Также устройство поддерживает качественную печать фотографий без полей форматом до 10 на 15 сантиметров. Встроенные модули Wi-Fi и Wi-Fi Direct позволяют интегрировать МФУ в беспроводную сеть и печатать документы напрямую со смартфонов или планшетов. С помощью мобильного приложения Epson Smart Panel пользователи могут легко настраивать принтер, запускать сканирование и контролировать работу устройства удаленно. Высокая надежность подтверждается официальной гарантией на два года или 30 000 отпечатков, что делает эту модель стабильным и долговечным инструментом для ежедневной эксплуатации.



Теги товара: a4

Отзывы о товаре МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Принтер струйный
Место использования
для малого офиса, средний офис
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
100
Емкость выходного лотка, л
30
Комплектация
В комплекте набор контейнеров с чернилами (4 цвета)
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Развернуть
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Печать фотографий
Да
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
2400x1200 dpi
Скорость копирования, стр/мин
20
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
2400х1200 dpi
Наличие факса
да
Материалы печати
глянцевая бумага, карточки, конверты, обычная бумага
Интерфейсы
USB 2.0, Wi-Fi
Поддержка карт памяти
да
Поддержка Air Print
Да
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
0.7
Потребляемая мощность при работе, Вт
12
Габариты ШхГхВ, мм
375 х 179 х 347 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L3251 в классическом черном корпусе представляет собой готовую систему для цветной печати, сканирования и копирования. Модель ориентирована на значительное снижение офисных расходов благодаря использованию встроенных чернильных емкостей вместо традиционных картриджей. Фронтальное расположение резервуаров позволяет мгновенно оценить остаток краски, а уникальная система заправки Key-Lock с флаконами специальной формы гарантирует чистоту процесса и исключает возможность перепутать цвета. Аппарат базируется на технологии печати Micro Piezo, которая обеспечивает высокое разрешение до 5760 на 1440 точек на дюйм и отличную детализацию документов. Максимальная скорость работы достигает 33 черно-белых страниц в минуту, что позволяет оперативно справляться с текущими задачами бизнеса. Одного комплекта чернил хватает для получения внушительного объема продукции: до 4500 монохромных и 7500 цветных отпечатков. Также устройство поддерживает качественную печать фотографий без полей форматом до 10 на 15 сантиметров. Встроенные модули Wi-Fi и Wi-Fi Direct позволяют интегрировать МФУ в беспроводную сеть и печатать документы напрямую со смартфонов или планшетов. С помощью мобильного приложения Epson Smart Panel пользователи могут легко настраивать принтер, запускать сканирование и контролировать работу устройства удаленно. Высокая надежность подтверждается официальной гарантией на два года или 30 000 отпечатков, что делает эту модель стабильным и долговечным инструментом для ежедневной эксплуатации.


Теги товара: a4
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МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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