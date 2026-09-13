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Характеристики
Тип товара
Принтер струйный
Максимальный формат
A4
Цветность печати
цветная
Емкость лотка подачи, л
100
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
33
Скорость цветной печати, стр/мин
15
Скорость копирования, стр/мин
20
Наличие факса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723039
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Описание товара МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L3251 в классическом черном корпусе представляет собой готовую систему для цветной печати, сканирования и копирования. Модель ориентирована на значительное снижение офисных расходов благодаря использованию встроенных чернильных емкостей вместо традиционных картриджей. Фронтальное расположение резервуаров позволяет мгновенно оценить остаток краски, а уникальная система заправки Key-Lock с флаконами специальной формы гарантирует чистоту процесса и исключает возможность перепутать цвета.
Аппарат базируется на технологии печати Micro Piezo, которая обеспечивает высокое разрешение до 5760 на 1440 точек на дюйм и отличную детализацию документов. Максимальная скорость работы достигает 33 черно-белых страниц в минуту, что позволяет оперативно справляться с текущими задачами бизнеса. Одного комплекта чернил хватает для получения внушительного объема продукции: до 4500 монохромных и 7500 цветных отпечатков. Также устройство поддерживает качественную печать фотографий без полей форматом до 10 на 15 сантиметров.
Встроенные модули Wi-Fi и Wi-Fi Direct позволяют интегрировать МФУ в беспроводную сеть и печатать документы напрямую со смартфонов или планшетов. С помощью мобильного приложения Epson Smart Panel пользователи могут легко настраивать принтер, запускать сканирование и контролировать работу устройства удаленно. Высокая надежность подтверждается официальной гарантией на два года или 30 000 отпечатков, что делает эту модель стабильным и долговечным инструментом для ежедневной эксплуатации.
Многофункциональное устройство Epson EcoTank L3251 в классическом черном корпусе представляет собой готовую систему для цветной печати, сканирования и копирования. Модель ориентирована на значительное снижение офисных расходов благодаря использованию встроенных чернильных емкостей вместо традиционных картриджей. Фронтальное расположение резервуаров позволяет мгновенно оценить остаток краски, а уникальная система заправки Key-Lock с флаконами специальной формы гарантирует чистоту процесса и исключает возможность перепутать цвета.
Аппарат базируется на технологии печати Micro Piezo, которая обеспечивает высокое разрешение до 5760 на 1440 точек на дюйм и отличную детализацию документов. Максимальная скорость работы достигает 33 черно-белых страниц в минуту, что позволяет оперативно справляться с текущими задачами бизнеса. Одного комплекта чернил хватает для получения внушительного объема продукции: до 4500 монохромных и 7500 цветных отпечатков. Также устройство поддерживает качественную печать фотографий без полей форматом до 10 на 15 сантиметров.
Встроенные модули Wi-Fi и Wi-Fi Direct позволяют интегрировать МФУ в беспроводную сеть и печатать документы напрямую со смартфонов или планшетов. С помощью мобильного приложения Epson Smart Panel пользователи могут легко настраивать принтер, запускать сканирование и контролировать работу устройства удаленно. Высокая надежность подтверждается официальной гарантией на два года или 30 000 отпечатков, что делает эту модель стабильным и долговечным инструментом для ежедневной эксплуатации.
МФУ струйный Epson L3251 (C11CJ67409/C11CJ67406/419) A4 WiFi черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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