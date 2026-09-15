Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp Arena A2671PL-1WH хорошее состояние;, 640341
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светильник
Причина уценки
витринный образец, при выключении диоды не гаснут полностью;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%6 845 руб. 15 745 руб.
В наличии
Код товара: 640341
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 845 руб. -57%
15 745 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светильник
Причина уценки
витринный образец, при выключении диоды не гаснут полностью;
Высота, см
5
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
80
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
акрил
Стиль
современный
Тип светильника
настенно потолочные
Тип цоколя
LED
Форма
круглый
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
прозрачный, белый
Ширина, см
60
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
60х60х5
Вес, кг.
3.44
Описание товара Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp Arena A2671PL-1WH хорошее состояние;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
Цоколь: LED
Площадь освещения, кв. м: 8.33
Общая мощность, Вт: 80
Степень пылевлагозащиты: IP20
Дистанционное управление: нет
Материал плафонов: акрил
Материал арматуры: алюминий
Комплектность: лампа , декоративная заглушка , пульт управления
Причина уценки: витринный образец, при выключении диоды не гаснут полностью;
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Светильник
Причина уценки
витринный образец, при выключении диоды не гаснут полностью;
Высота, см
5
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
80
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
акрил
Стиль
современный
Тип светильника
настенно потолочные
Тип цоколя
LED
Форма
круглый
Цвет каркаса
белый
Развернуть
Цвет плафона
прозрачный, белый
Ширина, см
60
Страна производитель
Италия
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
Цоколь: LED
Площадь освещения, кв. м: 8.33
Общая мощность, Вт: 80
Степень пылевлагозащиты: IP20
Дистанционное управление: нет
Материал плафонов: акрил
Материал арматуры: алюминий
Комплектность: лампа , декоративная заглушка , пульт управления
Причина уценки: витринный образец, при выключении диоды не гаснут полностью;
Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp Arena A2671PL-1WH хорошее состояние; - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6845 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp Arena A2671PL-1WH хорошее состояние;