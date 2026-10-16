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Бур Elitech 1820.041700 по бетону Д=32мм Дл=920мм (1пред.) для перфораторов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур Elitech 1820.041700 по бетону Д=32мм Дл=920мм (1пред.) для перфораторов

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Бур Elitech 1820.041700 по бетону Д=32мм Дл=920мм (1пред.) для перфораторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бур
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Бур Elitech 1820.041700 по бетону Д=32мм Дл=920мм (1пред.) для перфораторов
2 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ELITECH
Тип товара
Бур
Вес, кг.
1.2

Описание товара Бур Elitech 1820.041700 по бетону Д=32мм Дл=920мм (1пред.) для перфораторов

Бур по бетону Elitech 1820.041700, диаметр = 32мм, длина = 920мм, в комплекте 1 предм, для перфораторов.



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Отзывы о товаре Бур Elitech 1820.041700 по бетону Д=32мм Дл=920мм (1пред.) для перфораторов




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Характеристики
Бренд
ELITECH
Тип товара
Бур
Описание
Бур по бетону Elitech 1820.041700, диаметр = 32мм, длина = 920мм, в комплекте 1 предм, для перфораторов.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур Elitech 1820.041700 по бетону Д=32мм Дл=920мм (1пред.) для перфораторов - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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