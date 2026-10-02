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Коронка Makita P-03791 по бетону Д=65мм Дл=100мм (1пред.) для перфораторов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коронка Makita P-03791 по бетону Д=65мм Дл=100мм (1пред.) для перфораторов

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Коронка Makita P-03791 по бетону Д=65мм Дл=100мм (1пред.) для перфораторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коронка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639444
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коронка Makita P-03791 по бетону Д=65мм Дл=100мм (1пред.) для перфораторов
3 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Коронка
Размеры в упаковке, см
10х7х7
Вес, г.
372

Описание товара Коронка Makita P-03791 по бетону Д=65мм Дл=100мм (1пред.) для перфораторов

Твердосплавная бурильная коронка Makita P-03791 для перфораторов sds-max с системой крепления через адаптер. Крепление коронки – внутренний конус. Может использоваться с адаптером sds-plus. Предназначена для сверления бетона, кирпича и природного камня.



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Отзывы о товаре Коронка Makita P-03791 по бетону Д=65мм Дл=100мм (1пред.) для перфораторов




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Коронка
Описание
Твердосплавная бурильная коронка Makita P-03791 для перфораторов sds-max с системой крепления через адаптер. Крепление коронки – внутренний конус. Может использоваться с адаптером sds-plus. Предназначена для сверления бетона, кирпича и природного камня.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка Makita P-03791 по бетону Д=65мм Дл=100мм (1пред.) для перфораторов - по цене 3890 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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