Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние;, 638281
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Причина уценки
нет одного плафона, дефект коробки; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Макс. мощность лампы (Вт) 40 Кол-во ламп 3 Площадь освещения, кв.м. 9 Тип крепления потолочное Цвет чёрный матовый Стиль ар-деко Комплектность: коробка, люстра, два плафона;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%1 978 руб. 6 593 руб.
В наличии
Код товара: 638281
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 978 руб. -70%
6 593 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Причина уценки
нет одного плафона, дефект коробки; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Макс. мощность лампы (Вт) 40 Кол-во ламп 3 Площадь освещения, кв.м. 9 Тип крепления потолочное Цвет чёрный матовый Стиль ар-деко Комплектность: коробка, люстра, два плафона;
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х21х16
Вес, кг.
1.9
Описание товара Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние;
Причина уценки: нет одного плафона, дефект коробки;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Макс. мощность лампы (Вт) 40
- Кол-во ламп 3
- Площадь освещения, кв.м. 9
- Тип крепления потолочное
- Цвет чёрный матовый
- Стиль ар-деко
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Бренд
Тип товара
Потолочные светильники
Причина уценки
нет одного плафона, дефект коробки; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Макс. мощность лампы (Вт) 40 Кол-во ламп 3 Площадь освещения, кв.м. 9 Тип крепления потолочное Цвет чёрный матовый Стиль ар-деко Комплектность: коробка, люстра, два плафона;
Страна производитель
Китай
Причина уценки: нет одного плафона, дефект коробки;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Макс. мощность лампы (Вт) 40
- Кол-во ламп 3
- Площадь освещения, кв.м. 9
- Тип крепления потолочное
- Цвет чёрный матовый
- Стиль ар-деко
Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние; - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1978 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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