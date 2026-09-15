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Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 638281
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Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние;, 638281

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Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние; - фото 1
Уценка
Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Потолочные светильники
Причина уценки
нет одного плафона, дефект коробки; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация:&nbsp; Макс. мощность лампы (Вт) 40 Кол-во ламп 3 Площадь освещения, кв.м. 9 Тип крепления потолочное Цвет чёрный матовый Стиль ар-деко Комплектность: коробка, люстра, два плафона;
  • Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние; - фото 1
  • Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
1 978 руб.  6 593 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638281
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние;
1 978 руб. -70%
6 593 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Потолочные светильники
Причина уценки
нет одного плафона, дефект коробки; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация:&nbsp; Макс. мощность лампы (Вт) 40 Кол-во ламп 3 Площадь освещения, кв.м. 9 Тип крепления потолочное Цвет чёрный матовый Стиль ар-деко Комплектность: коробка, люстра, два плафона;
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х21х16
Вес, кг.
1.9

Описание товара Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние;

Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт
Причина уценки: нет одного плафона, дефект коробки;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация: 

  • Макс. мощность лампы (Вт) 40
  • Кол-во ламп 3
  • Площадь освещения, кв.м. 9
  • Тип крепления потолочное
  • Цвет чёрный матовый
  • Стиль ар-деко
Комплектность: коробка, люстра, два плафона;

Отзывы о товаре Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние;




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Потолочные светильники
Причина уценки
нет одного плафона, дефект коробки; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация:&nbsp; Макс. мощность лампы (Вт) 40 Кол-во ламп 3 Площадь освещения, кв.м. 9 Тип крепления потолочное Цвет чёрный матовый Стиль ар-деко Комплектность: коробка, люстра, два плафона;
Страна производитель
Китай
Описание
Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт
Причина уценки: нет одного плафона, дефект коробки;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация: 
  • Макс. мощность лампы (Вт) 40
  • Кол-во ламп 3
  • Площадь освещения, кв.м. 9
  • Тип крепления потолочное
  • Цвет чёрный матовый
  • Стиль ар-деко
Комплектность: коробка, люстра, два плафона;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Потолочный светильник Vitaluce V3996-1/3S, 3xE27 макс. 40Вт хорошее состояние; - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1978 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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