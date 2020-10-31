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Люстра Arte lamp Molecule A8313SP-9CC

Артикул: 52680
  • Подвесной светильник Arte Lamp MOLECULE A8313SP-9CC - фото 1
  • Подвесной светильник Arte Lamp MOLECULE A8313SP-9CC - фото 2
  • Подвесной светильник Arte Lamp MOLECULE A8313SP-9CC - фото 3
Подвесной светильник Arte Lamp MOLECULE A8313SP-9CC - фото 1
Подвесной светильник Arte Lamp MOLECULE A8313SP-9CC - фото 2
Подвесной светильник Arte Lamp MOLECULE A8313SP-9CC - фото 3
22 470 руб. 
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+ 900 КэтКоинов
Артикул: 52680
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 937 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендArte Lamp
Тип товараСветильник подвесной
Количество ламп9
Тип цоколяG9
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см57
Длина, см60
Ширина, см60
Вес, кг6
Мощность 360 Вт. 9 ламп. Лампы светодиодные, галогеновые


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Самовывоз невозможен
Люстра Arte lamp Molecule A8313SP-9CC - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 22470 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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