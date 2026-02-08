Видеорегистратор ACV GQ119 FHD/2.0"/120град/AVI/GP2247/G-sensor
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%2 190 руб. 2 500 руб.
В наличии
Код товара: 638134
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2 190 руб. -12%
2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
6.6
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
2.5
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х5
Вес, г.
320
Описание товара Видеорегистратор ACV GQ119 FHD/2.0"/120град/AVI/GP2247/G-sensor
Компактный видеорегистратор со светодиодным дисплеем 2 дюйма, выполненный на базе матрицы H63 и процессора GP2247. На экране можно просматривать зафиксированное видео прямо на месте. Удобен в эксплуатации, фиксирует видео с разрешением FHD, подключается к сети через автомобильный адаптер. Наличие G-сенсора давно уже стало важным показателем при выборе видеорегистраторав машину. Он отслеживает динамику движения автомобиля и в случае необходимости файл сохраняется автоматически и защищается от стирания.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
6.6
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
2.5
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Развернуть
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
0
Страна производитель
Китай
Компактный видеорегистратор со светодиодным дисплеем 2 дюйма, выполненный на базе матрицы H63 и процессора GP2247. На экране можно просматривать зафиксированное видео прямо на месте. Удобен в эксплуатации, фиксирует видео с разрешением FHD, подключается к сети через автомобильный адаптер. Наличие G-сенсора давно уже стало важным показателем при выборе видеорегистраторав машину. Он отслеживает динамику движения автомобиля и в случае необходимости файл сохраняется автоматически и защищается от стирания.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080)
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080)
Достоинства:
Комментарий:
Соответствуют размерной сетке. Сняла звезду, так как на льду очень скользят.
Достоинства:
Комментарий:
шли долговато,а так понравились.легкие очень и мягкие.не знаю на сколько хватит,но и ведь недорого.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, на 37 размер заказывали 38, подошли, мягкие легкие
Достоинства:
Комментарий:
очень довольна, взяла с собаками гулять, легкие, мягкие, но не на мороза как у нас 40, подошва не скользит. на размер 38, заказала 39, все подошло я рада
Достоинства:
Комментарий:
Все очень неплохо, ношу 41 размер, взяла 46 ой под шерстяной вязаный носок-хожу кайфую, лёгкие, не промокающие угги
Достоинства:
Комментарий:
это просто бомба. ношу р-р39-40, купила 42Сразу из пвз поехала в них на работу. Мягкие, легкие, теплые, на ноге не чувствуются. Классные. Спсибо продавцу. Хочу заказать ещё. К покупке однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные угги,всё как в описании.Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Мягкие не скользят как тапочки на 37 размер подошли 40
Достоинства:
Комментарий:
всё красиво,цвет не обычный,ногам комфортно,одевала один раз,тёплые,советую.
Достоинства:
Комментарий:
Угги очень понравились, лёгкие и удобные. В минус 20, не подвели. Это уже вторая покупка, себе и маме. Я очень довольна и ценой и качеством. Спасибо производителю и продавцу! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Покупала ходить во дворе и в лес на прогулки, но в них так удобно и тепло, они на столько лёгкие, что хожу в них теперь везде
Достоинства:
Комментарий:
удобные, подходят на широкую ногу. На 40 размер взяла 42., подошло идеально. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень тëплые, мягкие как в тапочках,лëгкие маломерят правда у меня размер 40 взяла 42 в самый раз, подошва не скользит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные угги,на40размер, заказала 42р. Ещё можно положить стельку.
Достоинства:
Комментарий:
на внешний вид понравились, мягкие, теплые , маломерят на 2 размера, при заказе я это учла, так что по размеру подошли
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие, тёплые воду не пролускают (во всяком случае пока) и не дорого стоят. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие угги, думала маломерки мой 40 размер взяла 42 большеваты, но оставила
Достоинства:
Комментарий:
оторвались пятки через 2 месяца страшно воняет синтетикой
Достоинства:
Комментарий:
тёплые но скользкие ,если размер ноги 39 то нужно брать 41 размер
Достоинства:
Комментарий:
лёгкие тёплые удобные!!!маломерят на размер.Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличные, лёгкие.не ожидал но в них тепло. брал на работу в основном на улице и на холодном складе работаю. годные не ожидал такого результата.
Достоинства:
Комментарий:
На мой 40 размер,41 подошел идеально. Полнота очень большая, нога входит и выходит не растегивая замка. Скользкие или нет не проверяла, но очень легкие и мягкие
Достоинства:
Комментарий:
лёгкие, теплые. размерной таблице соответствуют. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Размер не соответствует размерной сетки, хлипкие, в разгар зимы носить нельзя, ноги замёрзнуть.
Достоинства:
Комментарий:
Размер соответствует! На вид качественные, тёплые! Смотрятся хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
очень лёгкие и удобные угги. на свой 39-40 размер взяла 42.
Достоинства:
Комментарий:
Маломерят на 2 размера.У меня 40, заказал 42, получилось в притык,большой палец упирается.
Достоинства:
Комментарий:
не скользят,теплые,в размер на бьет,надо брать больше
Достоинства:
Комментарий:
Не подошли по размеру- маломерят. За доставку спасибт
Достоинства:
Комментарий:
ждала долго мягкие ,лёгкие и теплые, спасибо ношу 40 р.взяла 42,не сильно большие
Достоинства:
Комментарий:
Низкое качество, скользкая подошва из самого дешевого пластика.
Достоинства:
Комментарий:
лёгкие, тёплые, до -20,далее замерзает подошва и становится очень скользкой, не рекомендую пожилым
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло вовремя. Брал для зимы по участку полазить. Пока не испытывал, качество норм за такие деньги. Размер подошел, как заказывал.
Достоинства:
Комментарий:
Легкие, не скользкие. Брать надо на размер больше, как написано в описании. Покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Угги отличные, очень удобные, тёплые, рекомендую, размер +2.
Достоинства:
Комментарий:
Угги упакованы хорошо, на свой 38 размер, заказала 42, на тёплый носок очень хорошо. Лёгкие, удобные. Брала на осень, или весну, пока (зимой) хожу в них на лоджии, очень тёпло. Спасибо Оzon и продавцу. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
мягкие,удобные. на широкую ногу отлично. но на широкой щиколотке молния не сошлась
Достоинства:
Комментарий:
в общем норм при данной цене, есть запах и не уверена, что выдержат наши холода, но не тестировала ещё
Достоинства:
Комментарий:
Великолепно. Удобные, не скользкие, подходят даже на деформированную ногу. Внешний вид на явно большую стоимость.
Достоинства:
Комментарий:
лёгкие и тёплые сапожки. выдерживают мороз до минус 15 градусов. покупаю уже третью пару.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие, удобные, но левый и правый немного различаются в объеме.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ботинки, но есть одно НО - размер 42 - это размер 38/39. За счёт загнутой подошвы большой палец упирается и сгибается, что конечно приводит к дискомфорту. И ещё хочу добавить, они очень широкие, соответственно на широкую ногу.
Достоинства:
Комментарий:
легкие,на высокий подьем подошли,на39 размер подошли 42р
Достоинства:
Комментарий:
класс. за эти деньги это вообще находка. в отзывах пишут что маломерят, но если и так то максимум на 1 размер. но мне кажется что они идут в размер
Достоинства:
Комментарий:
хорошие,удобные.на свой 40р взяла 42.подошли.только очень долго шли(полтора месяца).У меня высокий подъём,поэтому замок с боку самое то.
Видеорегистратор ACV GQ119 FHD/2.0"/120град/AVI/GP2247/G-sensor - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор ACV GQ119 FHD/2.0"/120град/AVI/GP2247/G-sensor
Достоинства:
Комментарий:
Соответствуют размерной сетке. Сняла звезду, так как на льду очень скользят.
Достоинства:
Комментарий:
шли долговато,а так понравились.легкие очень и мягкие.не знаю на сколько хватит,но и ведь недорого.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, на 37 размер заказывали 38, подошли, мягкие легкие
Достоинства:
Комментарий:
очень довольна, взяла с собаками гулять, легкие, мягкие, но не на мороза как у нас 40, подошва не скользит. на размер 38, заказала 39, все подошло я рада
Достоинства:
Комментарий:
Все очень неплохо, ношу 41 размер, взяла 46 ой под шерстяной вязаный носок-хожу кайфую, лёгкие, не промокающие угги
Достоинства:
Комментарий:
это просто бомба. ношу р-р39-40, купила 42Сразу из пвз поехала в них на работу. Мягкие, легкие, теплые, на ноге не чувствуются. Классные. Спсибо продавцу. Хочу заказать ещё. К покупке однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные угги,всё как в описании.Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Мягкие не скользят как тапочки на 37 размер подошли 40
Достоинства:
Комментарий:
всё красиво,цвет не обычный,ногам комфортно,одевала один раз,тёплые,советую.
Достоинства:
Комментарий:
Угги очень понравились, лёгкие и удобные. В минус 20, не подвели. Это уже вторая покупка, себе и маме. Я очень довольна и ценой и качеством. Спасибо производителю и продавцу! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Покупала ходить во дворе и в лес на прогулки, но в них так удобно и тепло, они на столько лёгкие, что хожу в них теперь везде
Достоинства:
Комментарий:
удобные, подходят на широкую ногу. На 40 размер взяла 42., подошло идеально. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень тëплые, мягкие как в тапочках,лëгкие маломерят правда у меня размер 40 взяла 42 в самый раз, подошва не скользит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные угги,на40размер, заказала 42р. Ещё можно положить стельку.
Достоинства:
Комментарий:
на внешний вид понравились, мягкие, теплые , маломерят на 2 размера, при заказе я это учла, так что по размеру подошли
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие, тёплые воду не пролускают (во всяком случае пока) и не дорого стоят. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие угги, думала маломерки мой 40 размер взяла 42 большеваты, но оставила
Достоинства:
Комментарий:
оторвались пятки через 2 месяца страшно воняет синтетикой
Достоинства:
Комментарий:
тёплые но скользкие ,если размер ноги 39 то нужно брать 41 размер
Достоинства:
Комментарий:
лёгкие тёплые удобные!!!маломерят на размер.Рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличные, лёгкие.не ожидал но в них тепло. брал на работу в основном на улице и на холодном складе работаю. годные не ожидал такого результата.
Достоинства:
Комментарий:
На мой 40 размер,41 подошел идеально. Полнота очень большая, нога входит и выходит не растегивая замка. Скользкие или нет не проверяла, но очень легкие и мягкие
Достоинства:
Комментарий:
лёгкие, теплые. размерной таблице соответствуют. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Размер не соответствует размерной сетки, хлипкие, в разгар зимы носить нельзя, ноги замёрзнуть.
Достоинства:
Комментарий:
Размер соответствует! На вид качественные, тёплые! Смотрятся хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
очень лёгкие и удобные угги. на свой 39-40 размер взяла 42.
Достоинства:
Комментарий:
Маломерят на 2 размера.У меня 40, заказал 42, получилось в притык,большой палец упирается.
Достоинства:
Комментарий:
не скользят,теплые,в размер на бьет,надо брать больше
Достоинства:
Комментарий:
Не подошли по размеру- маломерят. За доставку спасибт
Достоинства:
Комментарий:
ждала долго мягкие ,лёгкие и теплые, спасибо ношу 40 р.взяла 42,не сильно большие
Достоинства:
Комментарий:
Низкое качество, скользкая подошва из самого дешевого пластика.
Достоинства:
Комментарий:
лёгкие, тёплые, до -20,далее замерзает подошва и становится очень скользкой, не рекомендую пожилым
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло вовремя. Брал для зимы по участку полазить. Пока не испытывал, качество норм за такие деньги. Размер подошел, как заказывал.
Достоинства:
Комментарий:
Легкие, не скользкие. Брать надо на размер больше, как написано в описании. Покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Угги отличные, очень удобные, тёплые, рекомендую, размер +2.
Достоинства:
Комментарий:
Угги упакованы хорошо, на свой 38 размер, заказала 42, на тёплый носок очень хорошо. Лёгкие, удобные. Брала на осень, или весну, пока (зимой) хожу в них на лоджии, очень тёпло. Спасибо Оzon и продавцу. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
мягкие,удобные. на широкую ногу отлично. но на широкой щиколотке молния не сошлась
Достоинства:
Комментарий:
в общем норм при данной цене, есть запах и не уверена, что выдержат наши холода, но не тестировала ещё
Достоинства:
Комментарий:
Великолепно. Удобные, не скользкие, подходят даже на деформированную ногу. Внешний вид на явно большую стоимость.
Достоинства:
Комментарий:
лёгкие и тёплые сапожки. выдерживают мороз до минус 15 градусов. покупаю уже третью пару.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие, удобные, но левый и правый немного различаются в объеме.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ботинки, но есть одно НО - размер 42 - это размер 38/39. За счёт загнутой подошвы большой палец упирается и сгибается, что конечно приводит к дискомфорту. И ещё хочу добавить, они очень широкие, соответственно на широкую ногу.
Достоинства:
Комментарий:
легкие,на высокий подьем подошли,на39 размер подошли 42р
Достоинства:
Комментарий:
класс. за эти деньги это вообще находка. в отзывах пишут что маломерят, но если и так то максимум на 1 размер. но мне кажется что они идут в размер
Достоинства:
Комментарий:
хорошие,удобные.на свой 40р взяла 42.подошли.только очень долго шли(полтора месяца).У меня высокий подъём,поэтому замок с боку самое то.