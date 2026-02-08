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Видеорегистратор ACV GQ119 FHD/2.0"/120град/AVI/GP2247/G-sensor купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор ACV GQ119 FHD/2.0"/120град/AVI/GP2247/G-sensor

45 Отзывы
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Видеорегистратор ACV GQ119 FHD/2.0&quot;/120град/AVI/GP2247/G-sensor - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
2 190 руб.  2 500 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638134
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеорегистратор ACV GQ119 FHD/2.0"/120град/AVI/GP2247/G-sensor
2 190 руб. -12%
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
6.6
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
2.5
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х5
Вес, г.
320

Описание товара Видеорегистратор ACV GQ119 FHD/2.0"/120град/AVI/GP2247/G-sensor

Компактный видеорегистратор со светодиодным дисплеем 2 дюйма, выполненный на базе матрицы H63 и процессора GP2247. На экране можно просматривать зафиксированное видео прямо на месте. Удобен в эксплуатации, фиксирует видео с разрешением FHD, подключается к сети через автомобильный адаптер. Наличие G-сенсора давно уже стало важным показателем при выборе видеорегистраторав машину. Он отслеживает динамику движения автомобиля и в случае необходимости файл сохраняется автоматически и защищается от стирания.



Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi


Теги товара: Full HD (1080)

Отзывы о товаре Видеорегистратор ACV GQ119 FHD/2.0"/120град/AVI/GP2247/G-sensor

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствуют размерной сетке. Сняла звезду, так как на льду очень скользят.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Вячеслав Л.

Достоинства:


Комментарий:
шли долговато,а так понравились.легкие очень и мягкие.не знаю на сколько хватит,но и ведь недорого.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, на 37 размер заказывали 38, подошли, мягкие легкие
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Натали М.

Достоинства:


Комментарий:
очень довольна, взяла с собаками гулять, легкие, мягкие, но не на мороза как у нас 40, подошва не скользит. на размер 38, заказала 39, все подошло я рада
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Все очень неплохо, ношу 41 размер, взяла 46 ой под шерстяной вязаный носок-хожу кайфую, лёгкие, не промокающие угги
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
это просто бомба. ношу р-р39-40, купила 42Сразу из пвз поехала в них на работу. Мягкие, легкие, теплые, на ноге не чувствуются. Классные. Спсибо продавцу. Хочу заказать ещё. К покупке однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Евгенья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные угги,всё как в описании.Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мягкие не скользят как тапочки на 37 размер подошли 40
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
всё красиво,цвет не обычный,ногам комфортно,одевала один раз,тёплые,советую.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Угги очень понравились, лёгкие и удобные. В минус 20, не подвели. Это уже вторая покупка, себе и маме. Я очень довольна и ценой и качеством. Спасибо производителю и продавцу! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Евгения К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала ходить во дворе и в лес на прогулки, но в них так удобно и тепло, они на столько лёгкие, что хожу в них теперь везде
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Галина Я.

Достоинства:


Комментарий:
удобные, подходят на широкую ногу. На 40 размер взяла 42., подошло идеально. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень тëплые, мягкие как в тапочках,лëгкие маломерят правда у меня размер 40 взяла 42 в самый раз, подошва не скользит.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Марина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные угги,на40размер, заказала 42р. Ещё можно положить стельку.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Лариса Л.

Достоинства:


Комментарий:
на внешний вид понравились, мягкие, теплые , маломерят на 2 размера, при заказе я это учла, так что по размеру подошли
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие, тёплые воду не пролускают (во всяком случае пока) и не дорого стоят. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие угги, думала маломерки мой 40 размер взяла 42 большеваты, но оставила
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
михаил о.

Достоинства:


Комментарий:
оторвались пятки через 2 месяца страшно воняет синтетикой
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Лилия

Достоинства:


Комментарий:
тёплые но скользкие ,если размер ноги 39 то нужно брать 41 размер
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Лидия К.

Достоинства:


Комментарий:
лёгкие тёплые удобные!!!маломерят на размер.Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
отличные, лёгкие.не ожидал но в них тепло. брал на работу в основном на улице и на холодном складе работаю. годные не ожидал такого результата.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
На мой 40 размер,41 подошел идеально. Полнота очень большая, нога входит и выходит не растегивая замка. Скользкие или нет не проверяла, но очень легкие и мягкие
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
лёгкие, теплые. размерной таблице соответствуют. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Размер не соответствует размерной сетки, хлипкие, в разгар зимы носить нельзя, ноги замёрзнуть.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Размер соответствует! На вид качественные, тёплые! Смотрятся хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Елена У.

Достоинства:


Комментарий:
очень лёгкие и удобные угги. на свой 39-40 размер взяла 42.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Маломерят на 2 размера.У меня 40, заказал 42, получилось в притык,большой палец упирается.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
не скользят,теплые,в размер на бьет,надо брать больше
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не подошли по размеру- маломерят. За доставку спасибт
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Вероника

Достоинства:


Комментарий:
ждала долго мягкие ,лёгкие и теплые, спасибо ношу 40 р.взяла 42,не сильно большие
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Татьяна Э.

Достоинства:


Комментарий:
Низкое качество, скользкая подошва из самого дешевого пластика.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
лёгкие, тёплые, до -20,далее замерзает подошва и становится очень скользкой, не рекомендую пожилым
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло вовремя. Брал для зимы по участку полазить. Пока не испытывал, качество норм за такие деньги. Размер подошел, как заказывал.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Вероника А.

Достоинства:


Комментарий:
Легкие, не скользкие. Брать надо на размер больше, как написано в описании. Покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Угги отличные, очень удобные, тёплые, рекомендую, размер +2.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Угги упакованы хорошо, на свой 38 размер, заказала 42, на тёплый носок очень хорошо. Лёгкие, удобные. Брала на осень, или весну, пока (зимой) хожу в них на лоджии, очень тёпло. Спасибо Оzon и продавцу. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
мягкие,удобные. на широкую ногу отлично. но на широкой щиколотке молния не сошлась
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Юлия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в общем норм при данной цене, есть запах и не уверена, что выдержат наши холода, но не тестировала ещё
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Petr A.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепно. Удобные, не скользкие, подходят даже на деформированную ногу. Внешний вид на явно большую стоимость.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
лёгкие и тёплые сапожки. выдерживают мороз до минус 15 градусов. покупаю уже третью пару.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Юрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие, удобные, но левый и правый немного различаются в объеме.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ботинки, но есть одно НО - размер 42 - это размер 38/39. За счёт загнутой подошвы большой палец упирается и сгибается, что конечно приводит к дискомфорту. И ещё хочу добавить, они очень широкие, соответственно на широкую ногу.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Любовь Н.

Достоинства:


Комментарий:
легкие,на высокий подьем подошли,на39 размер подошли 42р
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
класс. за эти деньги это вообще находка. в отзывах пишут что маломерят, но если и так то максимум на 1 размер. но мне кажется что они идут в размер
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие,удобные.на свой 40р взяла 42.подошли.только очень долго шли(полтора месяца).У меня высокий подъём,поэтому замок с боку самое то.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
6.6
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
2.5
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Развернуть
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
0
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный видеорегистратор со светодиодным дисплеем 2 дюйма, выполненный на базе матрицы H63 и процессора GP2247. На экране можно просматривать зафиксированное видео прямо на месте. Удобен в эксплуатации, фиксирует видео с разрешением FHD, подключается к сети через автомобильный адаптер. Наличие G-сенсора давно уже стало важным показателем при выборе видеорегистраторав машину. Он отслеживает динамику движения автомобиля и в случае необходимости файл сохраняется автоматически и защищается от стирания.


Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi


Теги товара: Full HD (1080)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствуют размерной сетке. Сняла звезду, так как на льду очень скользят.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Вячеслав Л.

Достоинства:


Комментарий:
шли долговато,а так понравились.легкие очень и мягкие.не знаю на сколько хватит,но и ведь недорого.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена О.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, на 37 размер заказывали 38, подошли, мягкие легкие
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Натали М.

Достоинства:


Комментарий:
очень довольна, взяла с собаками гулять, легкие, мягкие, но не на мороза как у нас 40, подошва не скользит. на размер 38, заказала 39, все подошло я рада
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Все очень неплохо, ношу 41 размер, взяла 46 ой под шерстяной вязаный носок-хожу кайфую, лёгкие, не промокающие угги
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
это просто бомба. ношу р-р39-40, купила 42Сразу из пвз поехала в них на работу. Мягкие, легкие, теплые, на ноге не чувствуются. Классные. Спсибо продавцу. Хочу заказать ещё. К покупке однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Евгенья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные угги,всё как в описании.Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мягкие не скользят как тапочки на 37 размер подошли 40
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
всё красиво,цвет не обычный,ногам комфортно,одевала один раз,тёплые,советую.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Угги очень понравились, лёгкие и удобные. В минус 20, не подвели. Это уже вторая покупка, себе и маме. Я очень довольна и ценой и качеством. Спасибо производителю и продавцу! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Евгения К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала ходить во дворе и в лес на прогулки, но в них так удобно и тепло, они на столько лёгкие, что хожу в них теперь везде
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Галина Я.

Достоинства:


Комментарий:
удобные, подходят на широкую ногу. На 40 размер взяла 42., подошло идеально. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень тëплые, мягкие как в тапочках,лëгкие маломерят правда у меня размер 40 взяла 42 в самый раз, подошва не скользит.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Марина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные угги,на40размер, заказала 42р. Ещё можно положить стельку.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Лариса Л.

Достоинства:


Комментарий:
на внешний вид понравились, мягкие, теплые , маломерят на 2 размера, при заказе я это учла, так что по размеру подошли
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие, тёплые воду не пролускают (во всяком случае пока) и не дорого стоят. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие угги, думала маломерки мой 40 размер взяла 42 большеваты, но оставила
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
михаил о.

Достоинства:


Комментарий:
оторвались пятки через 2 месяца страшно воняет синтетикой
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Лилия

Достоинства:


Комментарий:
тёплые но скользкие ,если размер ноги 39 то нужно брать 41 размер
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Лидия К.

Достоинства:


Комментарий:
лёгкие тёплые удобные!!!маломерят на размер.Рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
отличные, лёгкие.не ожидал но в них тепло. брал на работу в основном на улице и на холодном складе работаю. годные не ожидал такого результата.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
На мой 40 размер,41 подошел идеально. Полнота очень большая, нога входит и выходит не растегивая замка. Скользкие или нет не проверяла, но очень легкие и мягкие
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
лёгкие, теплые. размерной таблице соответствуют. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Размер не соответствует размерной сетки, хлипкие, в разгар зимы носить нельзя, ноги замёрзнуть.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Размер соответствует! На вид качественные, тёплые! Смотрятся хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Елена У.

Достоинства:


Комментарий:
очень лёгкие и удобные угги. на свой 39-40 размер взяла 42.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Маломерят на 2 размера.У меня 40, заказал 42, получилось в притык,большой палец упирается.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
не скользят,теплые,в размер на бьет,надо брать больше
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не подошли по размеру- маломерят. За доставку спасибт
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Вероника

Достоинства:


Комментарий:
ждала долго мягкие ,лёгкие и теплые, спасибо ношу 40 р.взяла 42,не сильно большие
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Татьяна Э.

Достоинства:


Комментарий:
Низкое качество, скользкая подошва из самого дешевого пластика.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
лёгкие, тёплые, до -20,далее замерзает подошва и становится очень скользкой, не рекомендую пожилым
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло вовремя. Брал для зимы по участку полазить. Пока не испытывал, качество норм за такие деньги. Размер подошел, как заказывал.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Вероника А.

Достоинства:


Комментарий:
Легкие, не скользкие. Брать надо на размер больше, как написано в описании. Покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Угги отличные, очень удобные, тёплые, рекомендую, размер +2.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Угги упакованы хорошо, на свой 38 размер, заказала 42, на тёплый носок очень хорошо. Лёгкие, удобные. Брала на осень, или весну, пока (зимой) хожу в них на лоджии, очень тёпло. Спасибо Оzon и продавцу. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
мягкие,удобные. на широкую ногу отлично. но на широкой щиколотке молния не сошлась
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Юлия Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в общем норм при данной цене, есть запах и не уверена, что выдержат наши холода, но не тестировала ещё
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Petr A.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепно. Удобные, не скользкие, подходят даже на деформированную ногу. Внешний вид на явно большую стоимость.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
лёгкие и тёплые сапожки. выдерживают мороз до минус 15 градусов. покупаю уже третью пару.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Юрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие, удобные, но левый и правый немного различаются в объеме.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие ботинки, но есть одно НО - размер 42 - это размер 38/39. За счёт загнутой подошвы большой палец упирается и сгибается, что конечно приводит к дискомфорту. И ещё хочу добавить, они очень широкие, соответственно на широкую ногу.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Любовь Н.

Достоинства:


Комментарий:
легкие,на высокий подьем подошли,на39 размер подошли 42р
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
класс. за эти деньги это вообще находка. в отзывах пишут что маломерят, но если и так то максимум на 1 размер. но мне кажется что они идут в размер
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2026
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие,удобные.на свой 40р взяла 42.подошли.только очень долго шли(полтора месяца).У меня высокий подъём,поэтому замок с боку самое то.


Видеорегистратор ACV GQ119 FHD/2.0"/120град/AVI/GP2247/G-sensor - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2190 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
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