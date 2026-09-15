Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
465
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 240 руб.
В наличии
Код товара: 638079
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
465
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х38х20
Вес, кг.
33
Описание товара Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3)
Домкрат гидравлический подкатной KRAFTOOL 43450-3, предназначен для профессионального использования на СТО. Обеспечивает плавный и быстрый подъем автомобиля при проведении ремонтных или иных работ. Благодаря своим габаритам домкрат устойчиво стоит на поверхности. Широкий рабочий диапазон высот. Домкрат обладает двухпоршневым гидронасосом для быстрого подъема груза.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
465
Страна производитель
Китай
Домкрат гидравлический подкатной KRAFTOOL 43450-3, предназначен для профессионального использования на СТО. Обеспечивает плавный и быстрый подъем автомобиля при проведении ремонтных или иных работ. Благодаря своим габаритам домкрат устойчиво стоит на поверхности. Широкий рабочий диапазон высот. Домкрат обладает двухпоршневым гидронасосом для быстрого подъема груза.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: 3 тонны, Гидравлический подкатной
Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3) - по цене 12240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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