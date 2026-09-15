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Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3)

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Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3) - фото 1
Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3) - фото 2
Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
465
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3) - фото 1
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3) - фото 2
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 240 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3)
12 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
465
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х38х20
Вес, кг.
33

Описание товара Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3)

Домкрат гидравлический подкатной KRAFTOOL 43450-3, предназначен для профессионального использования на СТО. Обеспечивает плавный и быстрый подъем автомобиля при проведении ремонтных или иных работ. Благодаря своим габаритам домкрат устойчиво стоит на поверхности. Широкий рабочий диапазон высот. Домкрат обладает двухпоршневым гидронасосом для быстрого подъема груза.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
465
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат гидравлический подкатной KRAFTOOL 43450-3, предназначен для профессионального использования на СТО. Обеспечивает плавный и быстрый подъем автомобиля при проведении ремонтных или иных работ. Благодаря своим габаритам домкрат устойчиво стоит на поверхности. Широкий рабочий диапазон высот. Домкрат обладает двухпоршневым гидронасосом для быстрого подъема груза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 3т, 130-465 мм, с быстрым подъемом для СТО (43450-3) - по цене 12240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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