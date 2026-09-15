Домкрат подкатной KRAFTOOL UNIVERSAL, 3.5т 95-552 мм, универсальный для СТО (43454-3.5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
95
Высота подъема, мм
552
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 740 руб.
В наличии
Код товара: 638062
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
95
Высота подъема, мм
552
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х38х21
Вес, кг.
43
Описание товара Домкрат подкатной KRAFTOOL UNIVERSAL, 3.5т 95-552 мм, универсальный для СТО (43454-3.5)
Профессиональный подкатной домкрат для СТО с низкой высотой подхвата всего 95 мм подойдет для всех типов легковых автомобилей, включая спортивные с небольшим клиренсом. Высокая грузоподъемность и высота подъема также позволяет обслуживать внедорожники и кроссоверы. Двойной гидронасос обеспечивает высокую скорость подъема при проведении регламентных и ремонтных работ.
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Теги товара: Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
95
Высота подъема, мм
552
Страна производитель
Китай
Профессиональный подкатной домкрат для СТО с низкой высотой подхвата всего 95 мм подойдет для всех типов легковых автомобилей, включая спортивные с небольшим клиренсом. Высокая грузоподъемность и высота подъема также позволяет обслуживать внедорожники и кроссоверы. Двойной гидронасос обеспечивает высокую скорость подъема при проведении регламентных и ремонтных работ.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, 50 тонн
Теги товара: Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, 50 тонн
Теги товара: Гидравлический подкатной
Домкрат подкатной KRAFTOOL UNIVERSAL, 3.5т 95-552 мм, универсальный для СТО (43454-3.5) - стоимость товара 17740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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