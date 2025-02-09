Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636835
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х12х12
Вес, г.
200
Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 3000 страниц
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Бренд
Тип товара
Картридж для лазерных принтеров
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
CM1100ADN CM1100, CM1100ADW, CM1100DN, CM1100DW, CP1100, CP1100DN, CP1100DW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 3000 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
только их и покупаю, пробовал и заправку отдельно, больше грязи. работает долго
Достоинства:
Комментарий:
Подходит, работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Качественный картридж. Экстренно заказывали в офис после того как такой же, от другого продавца, начал выдавать ошибку и принтер перестал печатать. С этим отлично работает!
Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принт-картридж Pantum CTL-1100K для CP1100/CM1100 1k black
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
только их и покупаю, пробовал и заправку отдельно, больше грязи. работает долго
Достоинства:
Комментарий:
Подходит, работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Качественный картридж. Экстренно заказывали в офис после того как такой же, от другого продавца, начал выдавать ошибку и принтер перестал печатать. С этим отлично работает!